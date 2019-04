El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha comunicado este lunes que deja su acta de edil en el Consistorio y que se da de baja en el partido, después de que le hayan comunicado que no da el "perfil" del "nuevo PP".

"Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que 'no doy el perfil del nuevo PP'", ha señalado en las redes sociales Henríquez de Luna, quien dice que toma la decisión de abandonar el partido por "respeto a los madrileños, coherencia y dignidad".

Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que "no doy el perfil del nuevo PP". Por respeto a los madrileños, coherencia y dignidad he decidido dejar mi acta de concejal y darme de baja. Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios.