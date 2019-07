Iniciativa per Catalunya, a punto de disolverse por falta de fondos

El partido de izquierda y ecologista catalán, Iniciativa per Catalunya Verds, no pasa por un buen momento. Su dirección ha comunicado a sus miembros que existe la posibilidad real de una disolución en las próximas semanas por falta de fondos. “El partido no tiene dinero para pagar a sus trabajadores”, revelan a Vozpópuli miembros de la formación ecosocialista. Una de la posibilidad que se barajan es la confluencia en los comunes de Ada Colau, aunque el partido ha dejado a los afiliados y miembros libertad de decisión.

El terremoto político que acució a España con la irrupción de Podemos en 2014, junto con la tensión vivida por el procés independentista, amenazan con hacer saltar por los aires a Iniciativa, referente de Izquierda Unida en Cataluña hasta 1997 y también de los verdes europeos.

Según fuentes internas del partido, el problema central de la formación es la escasez de recursos después de los últimos ciclos electorales. “Hemos perdido muchos cargos y nos hemos quedado sin fondos”, resumen miembros de Iniciativa, que agregan: “Están haciendo reuniones comarca a comarca para explicarle a los dirigentes y militantes que vamos a concurso de acreedores y cerramos el partido”.

"No hay dinero para las nominas"

Las dificultades señaladas por las fuentes consultadas revelan que la disolución podría realizarse incluso de aquí a un mes. “Dicen que no podemos pagar la estructura, ni siquiera las nóminas. Han dado como opción quedarse en los Comunes, pero como partido Iniciativa se disuelve posiblemente ya en julio, y que cada uno se espabile”, sostienen las fuentes consultadas de Iniciativa.

Hacen reuniones para explicar a los dirigentes y militantes que vamos a concurso de acreedores y cerramos el partido", afirman fuentes de ICV

Según los datos oficiales publicados en la página web de Iniciativa del año 2017 (los últimos disponibles) se desprende una situación ya al borde de los números rojos. Hace dos años, Iniciativa obtuvo 2,1 millones de euros en ingresos (suma de subvenciones estatales y regionales, y la aportación de los afiliados) y 2,1 millones en gastos (con casi un tercio del total para personal y otros 582.000 euros en devolución de la deuda).

Actualmente, la formación tiene un diputado en el Congreso dentro del grupo político de Unidas Podemos, y otro en el Parlamento Europeo. A ellos se suman 358 concejales en Cataluña, sobre un total de más de 9.000 representantes. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la formación política catalana, pero no ha recibido respuesta a un correo electrónico y a varias llamadas telefónicas.

Otra víctima del procés

Entre las posibles salidas contempladas para sus miembros se encuentra la entrada en las filas de los comunes. Este es el partido de Colau, muy mayoritario con respecto a Podemos, de la que es aliado. Pero también una formación volátil y con una reducida ramificación territorial. Emblema del nuevo modelo de partido líquido, mientras que Iniciativa tiene una estructura más clásica pero a la vez más dispendiosa económicamente.

El partido se presentó en las elecciones autonómicas de 2012 en coalición con EUiA, y en 2017, con Podemos y los ‘comunes’. El partido que fue de Joan Herrera y Rafael Ribó se considera federalista, aunque en su seno también está presente una corriente independentista. Sus actuales presidentes son Marta Ribas Frías, David Cid Colomer y Ernest Urtasun. Durante la consulta del 9-N, la dirección dejó a sus miembros libertad de voto, aunque remarcó que el plan de Artur Mas "no era una consulta, sino una movilización". Ahora, toda apunta a que será otra víctima del procés.