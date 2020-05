Críticas contra Iñaki Gabilondo por meter "a todos los políticos en el mismo saco"

Iñaki Gabilondo se ha convertido en objeto de polémica en Twitter después de haber arremetido contra la oposición del Gobierno y asegurar que todos los políticos son iguales. Aunque comenzaba reconociendo que el Gobierno "está desbordadoy encadenando errores", después criticaba y echaba la culpa al resto de políticos.

"La oposición tiene una guerra abierta contra él", aseguraba. "No por los errores que esté cometiendo, sino por su existencia misma desde el primer instante de su nacimiento. Entre una cosa y otra estamos en medio de una batalla política feroz, que ahora se encanalla al máximo y llega al cuerpo a cuerpo a propósito de la manifestación feminista del 8 de marzo. Osea, a la responsabilidad sobre la extensión de la epidemia. Osea, a los muertos como munición para la reyerta política. Como el 11-M, en el que las 190 víctimas importaron menos que la disputa electoral".

Después Gabilondo acusaba a la oposición de estar librando esa batalla política dejando de lado los problemas verdaderamente importantes. "Nada es capaz de modular el instinto depredador de la contienda partidista. Ni la pandemia, ni los colosales problemas de este país que están pasando a un segundo plano a una velocidad vertiginosa. Les invito a repasar esta mañana la actualidad nacional a través del medio de comunicación que prefieran, y verán que todos los problemas económicos, sociales, incluso sanitarios, están sepultados en la escombrera de esta guerra política".

Por todo ello considera que "se consuma así un lustro en el que nuestra política ha alcanzado su punto máximo de incompetencia, con el país como rehén y la vida colectiva semibloqueada, atrapada en la telaraña de unos políticos incapaces de sacudirse su obsesiva pelea, con la llamada nueva política envejecida en tiempo récord y la vida ciudadana cada vez más lejos".

La voz Iñaki Gabilondo: "Se consuma un lustro en el que nuestra política ha alcanzado su punto máximo de incompetencia, con el país como rehén y la vida colectiva semibloqueada, atrapada en la telaraña de políticos incapaces de sacudirse su obsesiva pelea" https://t.co/D6pnArW6In — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) May 27, 2020

"El sesgo que ha tomado la disputad política es una indecencia, una deslealtad"

Gabilondo tacha lo que está ocurriendo de "indecencia". "Parecía imposible que esto pudiera degradarse más, pero se podía. Con 28.000 muertos, con millones de parados o en riesgo de estarlo en breve y con cientos de empresarios bajo amenaza de ruina, el sesgo que ha tomado la disputa política es una indecencia, una deslealtad para con los ciudadanos y una grave imprudencia que está exacerbando el cainismo nacional", ha expresado.

El periodista de 'Hoy por hoy' alienta a "buscar entre todos soluciones para este gravísimo problema. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Tratando de ver si este tiene un poco más de culpa o el otro tiene un poco más. Me parece absolutamente indecente. ¿Cómo podemos llevarles al entendimiento a Sánchez, a Iglesias, a Casado... que nos importan muchísimo menos que nuestro futuro?".

"La falsa "indignación" equidistante de Gabilondo, moralina mediática e hipocresía"

Entre las críticas que ha recibido en las redes se pueden leer algunas como estas: "Está diciendo Iñaki Gabilondo que su hermano Ángel Gabilondo es igual que Isabel Díaz Ayuso o que Cayetana Álvarez de Toledo?", "Iñaki Gabilondo habla desde el púlpito. Se considera por encima del resto de los mortales" o "La falsa "indignación" equidistante de Iñaki Gabilondo, de Àngels Barceló y su grupo de todólogos de 'Hoy por hoy' tiene la misma credibilidad que los insultos de Trump. Meter en lo mismo a 'TODOS los políticos', ocultando información, moralina mediática e hipocresía, SÍ INDIGNA".

Hay otros usuarios que techan la culpa a la oposición y defienden la gestión que está haciendo el Gobierno, por lo que tampoco consideran que los políticos sean iguales. "Hola Iñaki Gabilondo: oyendo lo que acaba de decir Cayetana Álvarez de Toledo a Pablo Iglesias parece que has elegido un mal día para hacer tabla rasa, acusar a todos por igual y mostrarte equidistante. ¿Qué Unamuno serás mañana?".

El diputado del PSOE por Madrid en el Congreso, Dani Viondi, también ha mostrado su disconformidad al sentirse aludido: "No, Iñaki Gabilondo. No toda la culpa es de los políticos, ni todos somos iguales. Meter en el mismo saco al gobierno que trata de sacar adelante el país y a una oposición furibunda con todo y por todo no es JUSTO", declaraba.