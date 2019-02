Ignacio González niega haber tenido cuentas fuera de España y que diese dinero a Zaplana

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha asegurado este miércoles que "nunca" ha tenido cuentas bancarias en Andorra ni fuera de España y que "por supuesto, nunca" ha dado dinero alguno al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana.

Así lo ha señalado en una carta manuscrita, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, después de las informaciones aparecidas sobre su persona en relación al sumario del caso Erial, en el que está imputado el propio Zaplana.

"Jamás he tenido ninguna cuenta ni en Andorra ni en ningún otro sitio fuera de España ni por supuesto nunca he dado dinero alguno al señor Zaplana", destaca González en el escrito, donde añade que en el sumario que se ha puesto a disposición de las partes y del que le han "hecho partícipe alguno de los implicados no aparece referencia ni insinuación" hacia su persona ni se le cita.

Según un informe de 2018 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia sobre este caso, se desconoce el destino de parte de los fondos provenientes del presunto amaño de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano -3,5 millones-.

Transferido de Luxemburgo a Uruguay

No obstante, apunta a la posibilidad de que este capital hubiera sido transferido de Luxemburgo a dos sociedades de Uruguay, relacionadas con tres supuestos testaferros. Uno de ellos, Fernando Belhot, participó junto con Zaplana y González en un negocio de comercialización de un producto de desinfección de aguas que intentaban efectuar.