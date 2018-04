Aguirre niega la financiación irregular del PP y González se desmarca de la caja B

En plena polémica por el máster de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, han comparecido en el Congreso sus dos precedesores en el cargo, Ignacio González y Esperanza Aguirre,ante la comisión que investiga la presunta financiación irregular del PP.

La exmandataria madrileña se ha encargado de negar ilegalidades en su ámbito de competencia. "Hasta donde yo sé, no ha habido ninguna financiación ilegal del PP de Madrid", ha defendido, reiterando a continuación su culpa por "no vigilar" las cuentas. Algo que le llevó a presentar su dimisión en abril de 2017. "La financiación ilegal sólo se demostrará cuando lo diga un juez", ha recalcado a preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo.

Aguirre ha reconocido que desde el cargo que ocupó entre 2004 y 2016 "era responsable de todo lo que ocurría en el PP de Madrid, incluidas las finanzas" aunque ha apostillado que ella no "montó" ningún sistema de financiación sino que se lo "encontró" cuando llegó al cargo. En este sentido, ha asegurado que la competencia de las finanzas recaía en cuatro personas concretas: el contable, el gerente nombrado por la dirección nacional, el tesorero y el secretario general. "Si alguien se ha llevado un duro, que lo devuelva", ha exclamado.

González se defiende

Dos horas antes de la comparecencia de Aguirre era el turno del también expresidente madrileño Ignacio González con quien no se ha cruzado por los pasillos de la Cámara Baja. González también se ha desvinculado durante su comparecencia de la presunta caja B y ha negado cualquier irregularidad en las campañas electorales o en las adjudicaciones del Canal de Isabel II cuando era presidente de regional. "No conozco ninguna caja B, no me he beneficiado nunca de una caja B", le ha espetado al diputado de ERC, Gabriel Rufián.

En relación a su papel en las elecciones de 2011, González ha insistido en que no tenía ninguna responsabilidad en las cuentas. "Como secretario general del PP nunca abordé una campaña electoral en el ámbito de la Comunidad ni municipal", ha sostenido.

En cambio, González sí ha recalcado la sorpresa que le despertó el "especial interés" mostrado por el tesorero del PP entre 1993-2008, Álvaro Lapuerta, por conocer asuntos como contratos o "desarrollos urbanísticos" del ámbito regional. Sin embargo, ha recalcado que nunca le llamaron "ni el gerente ni el tesorero" del PP nacional para orientar "ninguna adjudicación a nadie".

González ha dicho que trasladó este hecho a Aguirre: "Le dije que en algunas actuaciones este señor por determinadas cosas me parecía que no era razonable y no las entendía. Prefería no mantener ninguna relación con la señor Lapuerta". La expresidenta ha dicho después no recordar esta comunicación aunque no lo ha negado a preguntas del líder de Izquierda Unida y portavoz de Unidos Podemos, Alberto Garzón.

González, que pasó varios meses en prisión provisional desde que fue detenido en abril de 2017, ha negado también en todo momento haber recibido comisiones y ser titular de cuentas en Suiza como apuntan las investigaciones de la Audiencia Nacional. "Nadie ha podido acreditar que haya recibido dinero" ni que tenga sociedades en el extranjero, ha zanjado el expresidente madrileño.

También se ha defendido sobre su implicación en la trama Lezo. "Jamás en el Canal de Isabel II he participado en ningún tipo de contratación ni le he dado ninguna instrucción ni he orientado para que se adjudicara un contrato. Jamás me he apartado de los criterios técnicos", le ha respondido al diputado de EH Bildu, Oskar Matute. Sobre la conversación pinchada con el exministro Eduardo Zaplana en la que sugerían un supuesto chantaje al presidente del Gobierno Mariano Rajoy con una grabación en la que un constructor reconocía el pago de comisiones al PP, González ha calificado la misma como una "conversación de café".