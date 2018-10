Podemos asume la negociación con los separatistas y pide mantener la presión social

El líder de Podemos toma las riendas de la negociación con los independentistas catalanes para intentar formar una mayoría parlamentaria suficiente que permita aprobar los Presupuestos de 2019. Pablo Iglesias está decidido a ejercer de nuevo la labor de mediador que desplegó en la moción de censura para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa.

El líder de Podemos dijo no actuar como "delegado" del Gobierno, pero cuenta con la total anuencia del presidente Pedro Sánchez. "Le parece normal que haya reuniones entre líderes políticos", respondía Iglesias preguntado sobre si había informado al jefe del Ejecutivo. "Vamos a hacer nuestro trabajo para intentar que den los números con todas las fuerzas políticas, pero el Gobierno tiene que hacer también su trabajo. Nosotros no podemos sustituir ese trabajo", añadió.

Pero al margen de los contactos que el Ejecutivo mantiene al más alto nivel con los representantes de la Generalitat, el secretario general del partido morado acudirá este viernes a la cárcel barcelonesa de Lledoners para entrevistarse con el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras.

No supo precisar si podrá verse también con el exlíder de la ANC,Jordi Sànchez, que permanece encarcelado junto al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a quien Iglesias ya visitó en la prisión madrileña de Soto del Real el pasado mes de junio. Tampoco si los responsables penitenciarios de la Generalitat le permitirán saludar también al resto de dirigentes que permanecen en la cárcel desde el 3 de julio: Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Raül Romeva.

Iglesias también tiene pendiente un encuentro con el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano y quiere conversar con el del PNV, Aitor Esteban. No está en sus planes, al menos de momento, telefonear o concertar un encuentro con el expresidente Carles Puigdemont, que se encuentra fugado de la Justicia española en Bélgica, desde donde llevas las riendas de la antigua Convergencia.

Pero la mediación con Esquerra se complica por momentos para Podemos, pues se mantienen firmes en su negativa de dejar de lado la situación de los dirigentes encarcelados. Los portavoces del partido republicano en el Congreso no bajan el tono contra el secretario general de Podemos. "En lugar de ir a presionar a una celda de Lledoners para aprobar los presupuestos del PSOE, se puede ir a presionar a un despacho de Moncloa para liberar a nueve demócratas de una condena salvaje, injusta y vengativa", espetaba a través de Twitter el diputado Gabriel Rufián. Unas afirmaciones a las que Iglesias ha evitado en todo momento responder.

Mantener la mayoría

El líder morado asume que el Ejecutivo no puede instar a la Fiscalía a retirar los cargos de sedición y rebelión que pesan sobre los políticos presos. Aunque a juicio de Podemos no deberían estar en prisión por "falta de razones jurídicas", Iglesias no cuestiona que la división de poderes no permita hacer tal gesto a Sánchez.

En cambio, sí tratará de convencer a los republicanos de que su futuro puede ser más sencillo con el PSOE en La Moncloa. "Es muy importante mantener la mayoría que sacó al PP del Gobierno", manifestaba Iglesias este miércoles en los pasillos del Congreso. Será la única manera de encontrar "soluciones democráticas (al conflicto catalán) y avanzar en la libertad de los presos".

El partido morado pretende mantener viva la presión de la calle para que el PSOE no se pueda echar atrás

Pero al margen del papel mediador que se arroga Iglesias, el partido morado pretende "mantener viva la presión de la calle" para que el PSOE no se pueda echar atrás en ninguno de los puntos que contiene el pacto sellado el pasado jueves en Moncloa. Desde la formación de los círculos llevan haciendo un llamamiento desde el lunes participar en las manifestaciones contra la precariedad que saldrán a la calle el 24 y el 27 de octubre.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, pedía este martes en rueda de prensa que la ciudadanía se "corresponsabilice" y "pelee en las calles". "El PSOE tiene todavía muchísimos lazos con las élites y los que mandan, que siguen haciendo presión, no pensamos que las eléctricas se vayan a quedar paradas cuando vean recortados sus beneficios caídos del cielo", remataba.

El papel asumido por Iglesias no ha dejado indiferente a nadie en todo el espectro político. Ni siquiera entre las propias filas socialistas. La presidenta andaluza, Susana Díaz, le ha acusado de "querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra". Todo una advertencia indirecta al propio jefe del Ejecutivo. La campaña electoral de la actual presidenta andaluza está a la vuelta de la esquina. Y una de sus rivales directas es la candidata de Podemos, Teresa Rodríguez.