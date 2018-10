Iglesias quiere reunirse "lo antes posible" con Junqueras para salvar los Presupuestos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quiere mantener "lo antes posible" una reunión con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Oriol Junqueras para intentar salvar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El líder de Podemos aboga por que los independentistas desliguen la situación de los políticos encarcelados del 'sí' a las cuentas públicas. El exvicepresidente de la Generalitat permanece en prisión preventiva por la causa del procés desde noviembre de 2017.

"Hablaremos de política y de muchas cosas. La situación de los presos es un problema político, pero hay más. Que los ciudadanos catalanes no lleguen a fin de mes es un problema político y yo estoy convencido de que una fuerza política de izquierdas no va a impedir que los ciudadanos en Cataluña puedan ganar 900 euros de Salario Mínimo, o que suba la dependencia o que se proteja a los inquilinos y se bajen los alquileres ", ha señalado a la entrada del Pleno del Congreso.

Según el líder de Podemos, "todavía no hay fecha" para el encuentro cuyos preparativos adelantaba este mismo martes el diario La Razón. "Hay que normalizar el diálogo político. Es una cosa normal y saludable que el secretario general de Podemos se reúna con el jefe de ERC", ha indicado en los pasillos de la Cámara Baja.

Iglesias se ha pronunciado así después de que el portavoz de los republicanos en la Cámara Baja, Joan Tardà, afease la presión de los morados para que Esquerra deje de lado la cuestión de los dirigentes encarcelados, sobre todo después de que trascendieran los planes de la Fiscalía sobre la acusación por rebelión cuando el Tribunal Supremo abra el juicio oral.

"No nos sentimos presionados; si alguien cree que nos va a presionar, se equivoca mucho. Es más, pregunto a los compañeros de Podemos (porque son nuestros compañeros más cercanos desde el punto de vista ideológico y político), ¿cómo actuarían ellos si tuvieran a Pablo Iglesias encarcelado y acusado por rebelión? Es evidente que ellos priorizarían la situación de aquellas personas injustamente encarceladas", apuntaba Tardà minutos antes de la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.

"Creo que la política no se agota en un tema aunque ese tema pueda ser muy importante, y nuestra posición es muy clara, los presos deberían estar fuera", ha asegurado Iglesias. Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, matizaba sus palabras de este lunes en la Cadena Ser y volvía a vincular la situación de los dirigentes encarcelados a la negociación presupuestaria. Asimismo, pedía al líder de Podemos que si finalmente visita a Junqueras en prisión, haga lo propio con los exconsejeros del partido de Carles Puigdemont.

"Ya fui a hablar con Jordi Cuixart y después, por circunstancias personales, no he podido hacer más visitas. Pero estoy disponible y es mi obligación hablar con los interlocutores políticos -estén en libertad o en prisión-. Me he visto con el señor (Quim) Torra; en su momento me vi con Puigdemont cuando era president de la Generalitat y tengo plena disponibilidad para ver a cuantos dirigentes sea necesario ver estén donde estén", ha concluido Iglesias.