Iglesias se queda solo frente a la quimera de los Presupuestos

El secretario general de Podemos ve cada día más lejos la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Aunque trató de arrancar el apoyo de los partidos independentistas visitando la cárcel de Llenoders, ahora es el Gobierno quien aleja la posibilidad siquiera de llevar al Congreso las nuevas cuentas públicas para evitar una derrota parlamentaria anunciada.

Creyó Pablo Iglesias que la mediación que permitió el triunfo de la moción de censura podría surtir de nuevo efecto para aprobar las nuevas cuentas. Logró arrancar un pacto al Gobierno de Pedro Sánchez con medidas sociales, pero todo queda en el aire si se prorrogan las cuentas de Mariano Rajoy. Su apuesta de consolidar el bloque progresista de cara a 2020 se ha quedado a medio camino.

Así decidió titular Podemos la gira que realizaba desde hace semanas por varias ciudades de España. Los principales dirigentes vendían a su militancia las bondades de un acuerdo que podría haber quedado en papel mojado si se cumple lo que el Gobierno parece tener en mente. Así que la ruta se da por finiquitada.

Así que al partido morado no le queda más remedio que replantear su estrategia ante las intenciones de Sánchez. En el cuartel general de Podemos empiezan ya a engrasar la maquinaria para hacer frente a la posibilidad de que el Presidente siga gobernando a golpe de decreto y apropiándose de las medidas que pactó con ellos. Aunque no creen que los decretos surtan tal efecto, pues casi todas las medidas tienen afectación presupuestaria.

Nuevo rumbo

Iglesias fijará el próximo viernes ante la dirección estatal de Podemos el nuevo rumbo a seguir. Aunque sigan intentando sacar adelante los Presupuestos -bien sea con contactos discretos o con la mera presión del adelanto electoral-, dicen que es el Gobierno quien tiene que echar el resto. Y no le ven "con muchas ganas". Así que, si "baja los brazos", el único escenario posible que contempla Podemos es un adelanto electoral del que sólo Sánchez tiene la llave.

Hasta entonces, al partido morado no le quedará otra que respaldar en el Congreso los decretos que Sánchez apruebe -"nosotros no apoyamos gobiernos, apoyamos medidas"-. Pero tendrá que elevar gradualmente la presión si el PSOE decide jugar al "tacticismo" político con "las cosas de comer", como dice el secretario de Organización, Pablo Echenique.

Iglesias llego a decir en una rueda de prensa en Moncloa que su intención era "cogobernar" desde el Congreso con el PSOE. El mismo partido que le vetó los asientos en el Gobierno. Ahora, el secretario general de Podemos se encuentra solo ante la quimera de sacar adelante unas cuentas públicas con las que pretendía mantener sus aspiraciones en los próximos comicios.

"Estamos preparados para afrontar unas elecciones", sostienen en Princesa 2. Pero lo cierto es que la organización no afronta su mejor momento para una cita con a las urnas. A nivel interno, pocos territorios no están envueltos en alguna crisis. Y en las encuestas, no logran remontar posiciones.

Eso sí, tendrán parte del relato construido. Los independentistas catalanes son quienes han puesto por delante la situación de los políticos encarcelados a "la mejora de la vida de gente"; PP y Ciudadanos siguen inmersos su guerra por el liderazgo del centro-derecha, mientras el PSOE no habrá tenido la valentía suficiente para enfrentarse a una votación en el Congreso. Sólo ellos -dicen- quedarán retratados como los que han propuesto medidas concretas encima de la mesa.