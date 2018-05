Iglesias rompe en lágrimas tras la respuesta de Zoido sobre las torturas de 'Billy el Niño'

Al líder de Podemos, Pablo Iglesias, se le han saltado las lágrimas tras su cara a cara con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante la sesión de Control al Gobierno este miércoles en el Congreso. El secretario general del partido morado preguntaba al titular de Interior sobre la medalla al mérito policial concedida en 1977. por el exministro, Rodolfo Martín Villa, a Antonio González Pacheco, el inspector de la policía franquista más conocido como 'Billy el Niño'.

El líder de Podemos ha relatado desde su escaño los testimonios de las torturas que se atribuyen a este agente. "¿Se plantea el Gobierno retirar la condecoración a González Pacheco, alias Billy el niño?", ha preguntado Iglesias. "Usted probablemente no siga en este ministerio durante mucho tiempo, pero ojalá el ministro o ministra de Interior que nombre el Partido Socialista retire la medalla a ese malnacido", ha enfatizado Iglesias. Una juez argentina solicitó su extradición por las torturas.

"Si todo lo que usted acabara de relatar estuviera recogido en una sentencia no habría ningún diputado de esta cámara que pensara que merece esa condecoración y que no hubiera caído de la cámara todo el peso de la Ley", le ha replicado el Ministro a Iglesias. "Usted no me va a dar a mí lecciones de seriedad ni de defender a un torturador porque no lo he hecho en mi vida y no lo pienso hacer. Pero también es verdad que hay que cumplir con la ley", ha sentenciado Zoido. "Es una vergüenza. Es un criminal reclamado por la Justicia argentina", gritaba Mayoral mientras intervenía el titular de Interior.

Al finalizar su turno de intervención y mientras saludaba con el puño en alto a los invitados en la tribuna del Hemiciclo, el líder de Podemos, visiblemente emocionado, ha roto en lágrimas. Mientras tanto, el secretario de relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, protestaba a viva voz contra la respuesta de Zoido. La presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, le ha tenido que llamar varias veces la atención. Mientras tanto, desde la bancada popular los diputados gritaban contra los parlamentarios de Podemos.