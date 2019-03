El abogado catalán afín al separatismo, Jaume Asens, será el cabeza de lista de los comunes para las elecciones generales del 28 de abril. Asens respalda la “defensa" de los colegios el 1 de octubre, cree en el “derecho a decidir” y en un referéndum para la autodeterminación. El secretario general de Podemos apostó por él en lugar de Gerardo Pisarello, tal y como adelantó Vozpópuli. Le considera un “amigo” y quiere que desembarque en el Congreso la próxima primavera.

Iglesias cree que el contexto catalán está polarizado entre independentistas y constitucionalistas. Y su estrategia consiste en acercarse al bloque separatista para intentar aguantar la caída en los sondeos. En los últimos días ha negociado con Ada Colau para que Asens fuera el número 1 de la lista, en lugar de otros aspirantes, como Pisarello o Joan Mena, que estarán en las primeras posiciones. Las primarias deberán ratificar esa candidatura.

Asens ha confirmado esta mañana su compromiso a liderar la la lista de los comunes. Lo ha hecho a través de un comunicado, en el que habla de vía “soberanista”: “Defensora de los derechos y libertades nacionales en el marco de un proyecto de reforma plurinacional de España, que reconozca a Cataluña como nación y que trabaje por el diálogo y reconozca el derecho a decidir su futuro político con un referéndum pactado y reconocido internacionalmente”. También defiende valores como el feminismo, el municipalismo y la regeneración democrática.

Tercer teniente de alcalde de Barcelona, Asens es uno de los hombres fuertes de Colau. Acompañó a Iglesias en su visita a Oriol Junqueras en Lledoners. Y acudió al Tribunal Supremo en el primer día del juicio del 1-O para mostrar su apoyo a los investigados. Tildó el juicio de “esperpento tiránico” en una entrevista a Cuarto Poder.

En moments excepcionals, calen decisions excepcionals. Faig un pas endavant per liderar la llista dels comuns per Catalunya al Congrés dels Diputats. En aquesta carta us explicos els meus motius (1/2) 👇🏼 pic.twitter.com/u0iiXIrIGL