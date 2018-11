Podemos pedirá elecciones si Sánchez no presenta los Presupuestos pero apoyará decretos

Podemos no ha visto con buenos ojos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté barajando ya la posibilidad de no presentar si quiera los Presupuestos de 2019 al Congreso para evitar una posible derrota parlamentaria, ante el cierre en banda de ERC y el PDeCAT por la petición de penas para los dirigentes encarcelados por la causa del 'procés'.

En las últimas horas, cunde la idea de que el Presidente esté contemplando seriamente el escenario de seguir gobernando desde La Moncloa a base de decretos que le permitan impulsar medidas puntuales hasta agotar la legislatura en 2020. La voluntad firme de Sánchez es no adelantar los comicios.

Aunque sus principales socios creen que no debería seguir gobernando si ni siquiera hace el intento de tener unas nuevas cuentas públicas. El Gobierno mantiene en público que su "intención" es remitir a las Cortes el proyecto de Presupuestos antes de final de año -como, de hecho, sostuvo el propio Sánchez en la sesión de control de este miércoles-. Pero fuentes del Ejecutivo admiten que existe la opción de ni siquiera llevarlos a la Cámara si no tienen los apoyos cerrados.

En la dirección de Podemos creen que si no los presenta, Sánchez estaría dando por perdida la mayoría de la moción de censura y tendría que convocar elecciones generales anticipadas en 2019. "Hasta que no se vota en la Cámara no se puede saber qué va a pasar", dijo este jueves la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra. El Ejecutivo "tiene que apurar todas las opciones disponibles" para que los PGE salgan adelante, añadió.

El secretario general de Podemos lo ha venido advirtiendo durante las últimas semanas. "Yo preferiría que hubiera un acuerdo político amplio pero, si no es así, no hay que tener ningún miedo a elecciones", deslizó en una entrevista con RNE tras conocer la petición de penas del Ministerio Público. Este mismo sábado, redobló su advertencia. "Si no hay Presupuestos, sería sensato ir a elecciones generales. Si un Gobierno pierde su mayoría parlamentaria, es lógico que convoque elecciones", apuntó Iglesias en una entrevista en La Sexta Noche.

Aunque, eso sí, no cerró la puerta a que Sánchez siga instalado en Moncloa gobernando a golpe de decreto. "La decisión no es mía, sino del presidente del Gobierno (...) Y si esos decretos sirven no tanto para sostener al Gobierno como para beneficiar a los españoles, nosotros estamos en política para ayudar a la gente", apuntó. En efecto, la cúpula del partido morado no maneja por ahora la posibilidad de bloquear la acción del Ejecutivo aunque no lleve las cuentas al Congreso. Pero le recordará que la prórroga de las cuentas de Mariano Rajoy no es el escenario idóneo.

Tras meses de duras negociaciones, el líder del partido morado salió hace apenas un mes de Moncloa con un acuerdo presupuestario bajo el brazo que contempla varias medidas de calado social como la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, la regulación de los precios de los alquileres en zonas "tensionadas" o la mejora de la financiación de la dependencia.

El líder de Podemos siempre ha sostenido que los Presupuestos son la herramienta que permite hacer la política de verdad. Pero desde que selló su pacto con el Presidente, la desconfianza con las intenciones del Ejecutivo y del PSOE ha ido creciendo hasta el punto de que pidió poner en marcha una mesa de seguimiento del pacto presupuestario después de que el Ministerio de Trabajo abriese la puerta a una subida de las cuotas de los autónomos.

El desgaste de la negociación

Iglesias lleva volcado desde hace semanas en la búsqueda del apoyo de los partidos independentistas catalanes. Visitó incluso al líder de ERC Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners y mantiene línea abierta con el expresidente Carles Puigdemont, que permanece huido de la Justicia en Bélgica. Sabedor de que las posibilidades son remotas, el líder morado ha puesto todos sus esfuerzos en convencer a los independentistas de que deben dejar al margen la situación de los políticos encarcelados de la negociación presupuestaria.

Pero, hasta el momento, no lo ha conseguido. Ni si quiera haciéndoles ver el riesgo de que PP y Ciudadanos lleguen al Gobierno tras un eventual adelanto electoral y ahoguen la vía de normalización que ha intentado poner en marcha Sánchez con la Generalitat. "Yo no puedo hacer todo el trabajo. El Presidente se tiene que mojar y se tiene que esforzar para lograr una mayoría para esos Presupuestos que no es imposible", sentenció en su entrevista con La Sexta.

Mientras tanto, el partido lleva a cabo desde el 8 de noviembre la ruta 'La mitad del camino. Hacia un nuevo país' con la que pretende trasladar a su militancia y a la sociedad civil el contenido del acuerdo presupuestario firmado por Iglesias. Diferentes dirigentes de Podemos han visitado ya ciudades como Sevilla o Valencia y este viernes estarán en Madrid y el sábado en Valladolid. La posibilidad de que Sánchez renuncie siquiera a llevarlo a las Cortes ensombrece el discurso.