Iglesias se despide del Congreso por baja paternal

Pablo Iglesias se ha despedido del Congreso de los Diputados por baja paternal. El líder de Podemos ha confirmado que el de este jueves será su último pleno porque aún le corresponden tres meses de permiso por paternidad. La llegada de la dirigente de la formación morada Irene Montero es inminente.

"Nosotros hemos defendido que los permisos por paternidad deben ser iguales e instransferibles, lo que significa que se tienen que compartir al 50%. Cuando son transferibles al final son siempre las mujeres las que tienen que asumir las tareas de cuidado de los niños y los hombres no estamos para ayudar a nuestras compañeras, sino para corresponsabilizarnos", ha defendido en los pasillos del Congreso ante los periodistas.

Según Iglesias, él y su pareja tenían la obligación de ser ejemplo. "Estoy muy feliz porque no se me ocurre mejor plan para los próximos meses que estar cuidando a mis hijos", ha reconocido. Sin embargo, no descarta una reincorporación por adelantado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide adelantar las elecciones a marzo.

Primarias internas sin rival

Iglesias ha pedido este jueves "responsabilidad" y altura de Estado para afrontar en diferentes planos la aprobación de los presupuestos y la situación de excepcionalidad o el conflicto político en Cataluña, para la que ha pedido "empatía" y capacidad de escucha. Además, ha criticado la "tontería" de que Gobierno y Generalitat no quieran aclarar el formato, el lugar o la hora del encuentro que mantendrán este viernes en Barcelona coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros.

La despedida de Iglesias del pleno coincide en el tiempo con las primarias internas de su partido, un proceso que se activó en diciembre de cara a las próximas elecciones generales y en el que la única amenaza para ratificar el liderazgo del político madrileño es una posible baja participación, pero no la existencia de rivales que le hagan la competencia. Por otro lado, la inminente vuelta de Montero ha generado gran expectación tanto en Podemos como en el Congreso de los Diputados.