El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, esté esgrimiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña como "fuegos de artificio de campaña", sabiendo que el independentismo no le va a dar motivo para hacerlo y sólo en un intento de ir "a la caza del votante de Ciudadanos".

En una entrevista en RNE, Iglesias ha diagnosticado que hay un consenso, también entre los ciudadanos independentistas, de que no conviene la unilateralidad, y ha recomendado "trabajar por la reconciliación" entre los catalanes "poniendo fin a la "excepcionalidad", la "represión" y la "judicialización" del conflicto político.

Desde esta premisa, considera que esgrimir el 155 "son fuegos artificiales de campaña" porque Sánchez está "a la caza del votante de Ciudadanos, en un giro a la derecha sin matices" y "tratando de parecerse lo más posible al PP y Cs" ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso de 2017. Y, en su opinión, de algo tan serio como este mecanismo de intervención de una autonomía "no se puede hablar como dispositivo de campaña".

"Esto no se resuelve con eslóganes, no se resuelve compitiendo con Casado, con Abascal y con Rivera a ver quién es más duro", ha dicho, antes de barruntar que mucha gente ve "perpleja" este giro de Sánchez respecto a los mensajes con los que ganó las primarias a la Secretaría General del PSOE y que este viraje está provocando "mucha incomodidad" en el PSC.

Si lo que propone el presidente es una locura que no sirve para resolver el problema, nadie en su sano juicio nos podría permitir que le apoyáramos"

El líder de Podemos ha confirmado tácitamente que, como ha sostenido siempre, su partido no apoyaría una eventual aplicación del 155: "En política no hay cheques el blanco. Si lo que propone el presidente es una locura que no sirve para resolver el problema, nadie en su sano juicio nos podría permitir que le apoyáramos".

"Vaya cara dura"

En cualquier caso él está seguro de que "no vamos a volver a escenarios de unilateralidad y desobediencia" y de que eso lo sabe el propio Sánchez, pero en la campaña le conviene hablar de Cataluña para no hablar del paro y de las medidas sociales contra el precio del alquiler, la tarifa eléctrica y los abusos del mercado laboral o el sistema fiscal que no se atreve a acometer el PSOE.

Finalmente, ha reiterado su conocida tesis de que constitucionalistas son quienes defienden los derechos sociales recogidos en la Constitución y protegerían a la población ante una hipotética recesión económica, no quienes "dan golpes con la Constitución", y ha rematado expresivamente: "Vaya cara dura".