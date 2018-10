Iglesias asume el toque de Sánchez y trata de atenuar su reunión con Junqueras en prisión

Podemos intenta aplacar la polémica levantada por la visita de Pablo Iglesias al líder de ERC en prisión, Oriol Junqueras. Frente a las críticas que emanan desde las filas socialistas, populares y de Ciudadanos, en el partido morado insisten en que se trata de una entrevista del presidente de un grupo parlamentario del Congreso con un dirigente de un partido clave para sumar apoyos a las cuentas públicas de 2019.

Pero más allá de persuadir al dirigente catalán para que los republicanos dejen de lado la cuestión de los presos y se sienten a negociar los Presupuestos, el líder de Podemos dice no actuar en nombre del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Agradezco a Iglesias el apoyo a esta propuesta, pero también recuerdo que la negociación en nombre del Gobierno la hace el Gobierno", advirtió el Presidente este jueves desde Bruselas. No quieren aclarar si ambos intercambiaron mensajes a lo largo de la jornada. En la misma línea que Sánchez se expresó horas antes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "No hay ningún tipo de encargo. Él ha dicho que tenía esa reunión programada desde hace meses (...) Yo me sentaré con Esquerra y con el PDeCAT, pero para hablar de Presupuestos".

Fuentes próximas al secretario general del partido morado consideran que se ha creado una especie de burbuja mediática tras el malestar expresado por algunos dirigentes del PSOE como la propia presidenta andaluza Susana Díaz, que llegó a acusar a Iglesias de "querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra". Todo un toque de atención dirigido a Sánchez, mediante el argumento esgrimido por los partidos de centro-derecha.

Susana Díaz llegó a acusar a Iglesias de "querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra"

En efecto, PP y Ciudadanos no quisieron dejar pasar la polémica para desgastar al Ejecutivo. "El Gobierno manda a Iglesias a negociar con un preso golpista", reprochó Pablo Casado en la sesión de control este miércoles. Y Albert Rivera le echó en cara que e líder de Podemos vaya "a una cárcel a negociar los Presupuestos en su nombre (de Sánchez), con los que han dado un golpe a la democracia, para seguir un cuartito de hora más en La Moncloa".

Las fuentes cercanas al secretario general inciden en que su visita estaba prevista desde comienzos de verano. Y fue, precisamente, a petición de Junqueras, según desveló Iglesias este jueves en los pasillos del Congreso. Pero el nacimiento prematuro de los dos hijos que tiene con la portavoz parlamentaria Irene Montero obligó a suspender cualquier tipo encuentro.

Ahora, en el partido no entienden las críticas que emanan en los últimos días desde las filas republicanas, sobre todo en la Cámara Baja. Aunque Iglesias trató de evitar la polémica, el diputado de ERC Gabriel Rufián lleva días atacando la estrategia de Podemos para sumar el apoyo de ERC. "En lugar de ir a presionar a una celda de Lledoners para aprobar los Presupuestos del PSOE se puede ir a presionar a un despacho de La Moncloa para liberar a nueve demócratas de una condenada salvaje, injusta y vengativa", le espetó el portavoz independentista a través de Twitter.

El pacto de PGE

Ahora, el contenido del acuerdo firmado entre Sánchez e Iglesias el pasado jueves cobra especial relevancia, pues contiene medidas de carácter social que los republicanos ven con muy buenos ojos y que difícilmente podrán rechazar, según el argumento de Podemos. Así se lo intentará hacer ver a Junqueras en la entrevista en prisión.

Pero al margen de las cuentas, Iglesias pretende abordar también la cuestión del conflicto separatista, como ya hizo cuando se vio en junio con el presi­dente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en la prisión madrileña de Soto del Real. Allí mismo pudo saludar al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez.

El líder de Podemos ha defendido siempre que los encarcelados preventivamente por la causa del procés deberían estar en libertad, pero cree que su situación no puede condicionar que las cuentas públicas salgan adelante. En este sentido, fuentes próximas a Iglesias aseguran desconocer qué demandas le trasladará Junqueras. Pero el líder morado insistirá en que un Gobierno socialista apoyado por Podemos siempre será mejor para sus intereses que el riesgo de que PP y Cs lleguen a La Moncloa tras un hipotético adelanto electoral.

Los dirigentes independentistas, en cambio, insisten en que el Gobierno de Sánchez debe hacer un "gesto" e instar a la Fiscalía General del Estado a que retire los cargos de rebelión que pesan sobre ellos.Un extremo que Sánchez ya ha descartado de plano.