Iglesias carga contra la UE y el FMI por criticar el proyecto de Presupuestos

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha cargado la mañana de este viernes contra la Comisión Europa (CE) y contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) por tumbar los Presupuestos pactados entre el Gobierno y la formación morada. Iglesias ha afirmado que la Unión Europea (UE) "ataca" a la clase trabajadora e insta a los organismos internacionales a "respetar que cuando las políticas se ponen de acuerdo", el Ejecutivo tiene la "soberanía" para actuar.

En una entrevista para la Cadena Ser, Iglesias ha afirmado que cuestionando los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a quien "han atacado" es "a la gente de este país". Asimismo, ha preguntado que por qué "no es real" subir el salario mínimo cuando en los países europeos "es mucho mayor". "¿Por qué no es real hacer una reforma fiscal que nos aproxime a la media europea?", ha apostillado.

Iglesias ha reiterado que es necesario que los organismos internacionales tienen que permitir que la ministra de Economía, Nadia Calviño, defienda en Europa los PGE. "Calculamos bien los ingresos, quien lo tiene que defender en Europa es la ministra", ha recalcado.

Sin embargo, el secretario general de Podemos ha recriminado al Gobierno que no se haya movido lo suficiente para lograr que las cuentas salgan adelante. En relación con el posible adelanto electoral si estás no son aprobadas, Iglesias ha afirmado que "hay que estar preparado para todas la posibilidades". "No soy ingenuo, es muy difícil [que salgan adelante los PGE]", ha dicho.

Iglesias ha afirmado que "el Gobierno se tendría que haber movido más. Está muy bien que el presidente vaya a Cuba, pero habría que solucionar los problemas internos primero", ha espetado. "Nosotros hemos sido muy claros en esta cuestión. Dijeron que no había números para la moción de censura, y nosotros dijimos que sí había. Todos reconocieron que nosotros nos curramos más los números que el propio Gobierno", ha dicho.

Hay que reunirse mucho con todo el mundo, todo el rato. Hay que sentarse, hay que pasar muchas horas..."

"Lo primero es reconocer a todos los interlocutores políticos", ha dicho al ser preguntado por las exigencias de las fuerzas independentistas para dar su apoyo a las cuentas. "Hay que reunirse mucho con todo el mundo, todo el rato. Hay que sentarse, hay que pasar muchas horas... y con todo eso, las cosas pueden no salir. Creo que hay que hacer un poquito más", ha sentenciado.

"Lo que sucede en Italia, resultado del fracaso de la Comisión"

Asimismo, con respecto a las proyecciones del FMI sobre España, que criticó la subida del salario mínimo, pidió subir el IVA e implementar tasas medioambientales, Iglesias ha tachado de "irresponsable" esta posición, acusando al organismo de ofrecer "miseria social y más recortes" a España.

Preguntado por si se unía a la posición expresada por el Gobierno de Italia, controlado por la coalición entre ultraderechistas y populistas, Iglesias se ha desmarcado de Roma, diciendo que el italiano es un Ejecutivo "xenófobo". No obstante, ha afirmado que "lo que sucede en Italia es el resultado del fracaso de la Comisión".