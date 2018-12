Iglesias, a Sánchez: "Con mano dura contra Cataluña no va a ganar las elecciones"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este lunes al PSOE de que "en el 'frame' mano dura contra Cataluña no va a ganar las elecciones", ya que si ese es el marco con el que se plantan unos comicios quien vencerá será "el bloque reaccionario".

Así lo ha indicado ante el público que ha desbordado la sala de la Casa del Libro de la Rambla de Catalunya, en Barcelona, en la que ha presentado el libro "Nudo España", editado por Arpa, junto a los periodistas Enric Juliana, coautor de la obra, y Lola García.

"Si el Gobierno piensa que asumiendo el 'frame' de la mano dura en Cataluña va a tener un éxito electoral en Cataluña es que no han leído a George Lakoff (autor del libro "No pienses en un elefante") y no han comprendido que el propio marco determina lo que va a pasar en política", ha defendido.

Por ello, ha señalado que la mayoría que permitió la censura al Ejecutivo liderado por el expresidente Mariano Rajoy debería apostar por "un republicanismo en términos de compromiso histórico", que plantee "un espíritu republicano con voluntad de dirigir" el Estado. "Es o eso o llegarán los bárbaros", ha asegurado acto seguido.

Reunión Sánchez-Torra

En este sentido, ha considerado que el Gobierno debería intentar reunirse con el ejecutivo catalán el 21 de diciembre -coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona- planteando el encuentro como "una reunión con un gobierno autonómico".

"Sería muy inteligente por parte del Gobierno dar normalidad institucional" a ese encuentro, ha añadido, y ha indicado que "lo lógico" sería que se produjera la citada reunión.

"Sospecho que si hicieran eso, el Govern estaría dispuesto a decir que a lo mejor se puede empezar a hablar de Presupuestos", ha agregado: "Creo que la mejor opción estratégica por parte de ambos seria explorar esa posibilidad", ha añadido.