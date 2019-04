Pablo Iglesias confía en entrar en un Gobierno de Pedro Sánchez después del 28 de abril. Y, como hace tres años cuando se empezó a hablar de un posible ejecutivo con el PSOE e Iglesias pidió controlar el CNI o RTVE, esta vez el líder de Podemos ha destacado que su intención es que su partido lidere el Ministerio del Interior como medida para resolver el problema de la llamada “policía patriótica”, que en opinión de la formación morada sigue “activa”.

“Esperamos formar parte del Ministerio de Interior y ponernos a trabajar para limpiar ese ministerio de cloaca, y que pueda trabajar cumpliendo la ley y al servicio de la ciudadanía”, ha afirmado Iglesias esta mañana. De hecho, ha criticado que el actual ministro de Interior,Fernando Grande-Marlaska,no ha limpiado las 'cloacas' del Estado y muestra de ello, para Iglesias, es que agentes que participaron en el supuesto espionaje a la formación 'morada' continúan en la Policía.

"Grande-Marlaska debe responder porque Fuentes Gago está trabajando en la Secretaría General de la Policía y debe aclarar si este señor ha sido condecorado, si tiene una medalla y si está pensionada. Y lo mismo sobre las medallas de Villarejo y de Eugenio Pino. Debe aclarar si tienen medallas y si eso les hace ganar más dinero que el resto de policías que hacen su trabajo y cumpliendo la ley", ha dicho.

No aceptará "ni medio chantaje"

En dos entrevistas, una por la radio catalana Rac1 y otra en RNE, Iglesias ha alertado a Sánchez que no va a “aceptar ni medio chantaje”, y que su posible abstención tendrá un precio: concretamente la inclusión de miembros del partido morado en el Ejecutivo. Es decir, que Podemos rechaza de momento abstenerse ante un gobierno monocolor socialista, que es uno de los planes que baraja el equipo de campaña de Sánchez.

"Tenemos experiencia suficiente para saber que las cosas se cambian desde dentro y que estamos más cerca que nunca de formar gobierno", ha subrayado Iglesias, y ha concretado que su intención es ocupar el Ministerio de Interior. “Si estos policías siguen trabajando, esto no está limpio del todo”, ha afirmado Iglesias, y ha añadido: “Hasta que no formemos parte del gobierno esto no se va a limpiar”.

En este sentido, ha explicado que Podemos no va a favorecer un gobierno de PSOE y Ciudadanos a través de su abstención en una hipotética investidura, ya que ha calificado ese posible Ejecutivo como "de derechas".

Preguntado por cómo se podría articular una investidura de Pedro Sánchez y si vería a ERC como un socio fiable para la misma, Iglesias ha criticado que Esquerra no apoyara los Presupuestos Generales de Estado (PGE). "En política hay que buscar acuerdos con muchas formaciones, ya veremos la correlación de fuerzas", ha indicado.