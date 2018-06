"Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto". Así se ha expresado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras conocer la renuncia del expresidente del Gobierno a seguir dirigiendo el Partido Popular.

"La España del 15M, del feminismo, de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), de los pensionistas en la calle es quien ha echado a M. Rajoy junto con su corrupción, su crueldad con los más humildes y su servilismo con los poderosos. Si Ciudadanos no lo hubiera sujetado, lo habríamos echado mucho antes", ha apuntado el secretario de Organización, Pablo Echenique.

En la misma línea se ha expresado la portavoz parlamentaria, Irene Montero: "M.Rajoy no se va, le echamos. L@s pensionistas, las feministas, l@s estudiantes: la España del 15M, que nunca perdió la esperanza y que construye con fuerza un país mejor. Echamos a M.Rajoy pero el PP se queda. Pelearemos que no haya impunidad y que devuelvan lo robado".

Rajo ha anunciado su decisión de abandonar la presidencia del partido y convocar un congreso extraordinario en breve para eligir a su sucesor. "Es lo mejor para el PP y para mí y creo que también para España y lo demás no importa nada", ha sentenciado en la sede de Génova 13 ante la cúpula de la formación conservadora.