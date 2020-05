Cruce de acusaciones entre Iglesias y Ayuso por la Comunidad de Madrid

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de pretender "ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como es salvar vidas" al pedir al Ejecutivo que la capital pase a la fase 1 del plan de desescalada por el coronavirus.

En una entrevista en Radiocable, Iglesias ha asegurado que "no hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión" de que hay dos territorios -como Madrid y Barcelona- donde es "razonable" que el ritmo de la desescalada "vaya con unos ritmos más lentos".

"Los números son evidentes y la gente está escandalizada", ha lamentado el vicepresidente, que ha recordado que Madrid y Barcelona, "por sus propias características poblaciones" han sufrido un impacto más severo en las UCIs por la difusión del coronavirus.

El vicepresidente se ha expresado así un día después de que la directora de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, dimitiese al no compartir la postura de la propia Comunidad de Madrid de facilitar la documentación para entrar en la fase 1. Fuentes prefería mantener de momento la situación actual de nivel cero.

Iglesias lamenta que Ayuso haya querido "hacer propaganda con algo tan serio"

"Esto lo entiende cualquier ciudadano", ha afirmado Iglesias para después lamentar que la Comunidad de Madrid haya "pretendido hacer propaganda con algo tan serio". "Cuando llegue el momento, los ciudadanos sabrán juzgarlo", ha sostenido.

La documentación que la comunidad presidida por Díaz Ayuso ha remitido al Ejecutivo central se sustenta en una caída del 84 por ciento de hospitalizados y del 64 por ciento de los ingresados en UCI durante el pico de incidencia de la pandemia.

Dentro de ese informe, la Consejería de Sanidad de Madridha explicado el descenso de todos los indicadores provocados por esta epidemia en la región, y especialmente el descenso mantenido en el último mes desde el pico de la crisis -registrado entre los días 31 de marzo y 1 de abril- de las hospitalizaciones en los centros sanitarios madrileños y de los ingresos en UCI.

Ayuso le ha respondido: "Iglesias no ha arrimado el hombro en Madrid para nada, conmigo que no cuenten para el politiqueo"

Después de que Pablo Iglesias acusase a la Presidenta de la Comunidad de Madrid de haber hecho "propaganda con salvar víctimas", Díaz Ayuso le ha respondido en El programa de Ana Rosa': "Él no sabe lo que ha pasado en Madrid porque no ha arrimado el hombro en ningún momento. Se supone que tenían un mando único y a excepción de una ministra nadie ha llamado a Madrid para ver cómo ayudar".

Luego ha continuado reprochando a Iglesias: "Este hombre jamás se ha puesto a nuestra disposición, no se ha acercado a ningún hospital y hemos sido nosotros los que hemos conseguido recursos, hemos salvado vidas y hemos creado el hospital de Ifema. No nos pueden dar lecciones de lo que es la lucha por la vida y la responsabilidad y no pueden utilizar constantemente las Instituciones superiores para arrinconar a las administraciones inferiores como es una autonomía".