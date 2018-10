Iglesias se cuelga la medalla: "El Gobierno ha aceptado muchas de nuestras propuestas"

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que está contento porque han conseguido "medidas importantes", pero que "el acuerdo no es un fin, es un inicio", ya que le hubiera gustado "conseguir más". Lo hace tan solo unas horas después de que se haya conocido que el PSOE y la formación morada han llegado a un acuerdo para los Presupuestos Generales de 2019. En dicha resolución, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a subir el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros en 2019 desde los 736 euros actuales, entre otras medidas.

"Estoy muy satisfecho con los acuerdos de la subida del Salario Mínimo y con la regulación del alquiler", ha dicho en una entrevista en La Sexta. "La última respuesta que nos envió el Gobierno fue muy decepcionante", ha dicho a la vez que ha negado la supuesta 'ruptura' que parecía acontecer a principio de esta semana.

No obstante, ha aseverado que después ha visto "muchos avances". "En las últimas horas hemos visto que han cedido", ha continuado. "El Gobierno ha aceptado muchas de nuestras propuestas", ha añadido (...) Por una parte, que nosotros nos pusiéramos duros se ha visto el resultado en este acuerdo", ha dicho. El Gobierno "no habría hecho unos Presupuestos como estos" si no hubiera estado Unidos Podemos.

Las negociaciones entre Unidos Podemos y el Gobierno llevan sucediéndose durante toda esta semana, la última en la mañana de este mismo jueves. El objetivo era cerrar definitivamente su acuerdo ante el proyecto presupuestario que se deberá enviar en los próximos días a Bruselas.

Iglesias cree que Bruselas dará el "ok" y que con este acuerdo un mensaje muy importante al resto de países europeos. "Hemos llegado un acuerdo entre progresistas", ha dicho.

Por otra parte, Iglesias ha afirmado que han llegado a "un acuerdo que beneficia a la pequeña y a la mediana empresa". Lo ha dicho en relación a las palabras del presidente del CEOE, Juan Rosell, en las que alertó de la subida fiscal. Rosell afirmó que la subida del salario mínimo debe hacerse "pausadamente" y "siguiendo los acuerdos colectivos" que no deben "tirarse de un día para otro".

Iglesias ha aseverado que "es la subida del salario mínimo más importante en la historia de la democracia" y esto es bueno también para los empresarios. "¿Cómo le puede parecer mal a alguien que suba el salario mínimo interprofesional?", ha espetado Iglesias.

"A las elecciones con Vox"

A la reacción del PP ante los Presupuestos, Iglesias ha dicho que "algunos están preocupados por ver quién tiene más grande la bandera". "Algunos quieren ir a las elecciones con Vox", ha aseverado. Los populares han sido "incapaces" de criticar ninguna medida del acuerdo que cuenta con 50 páginas, ha continuado.

Por otra parte, respecto a declarar zona de riesgo el municipio de Mallorca afectado por las inundaciones, Iglesias ha afirmado que las situaciones de los que trabajan en estas catástrofes son precarias y es algo de lo que se debe encargar el Ejecutivo.