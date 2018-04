Podemos fijó este sábado su rumbo hacia las elecciones europeas, autonómicas y municipales de 2019 con un evento donde participaron cerca de 3.200 simpatizantes. El secretario general, Pablo Iglesias, marcó como prioridad avanzar en la repetición de las confluencias y animó a la militancia a centrar sus esfuerzos en las movilizaciones sociales, recalcando la importancia de combinar "la acción de los movimientos populares con la acción institucional".

Iglesias reivindicó a los denominados ayuntamientos del cambio como el "ejemplo" de que su partido no sólo puede "ganar" sino "gestionar mejor" y puso en valor las alianzas con Izquierda Unida, Equo, las mareas gallegas o sus socios catalanes, así como con las fuerzas municipalistas. "Gracias a Izquierda Unida por caminar de igual a igual con nosotros", llegó a sostener en el discurso que puso el broche final al encuentro 'En Marcha 2019'.

La relación de Podemos con el PSOE fue una de las grandes protagonistas de la jornada celebrada en el campus de la Universidad Complutense de Madrid que sirvió como pistoletazo de salida hacia la precampaña.

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, compartió mesa de debate con la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. Si esta última alertó del peligro de "defraudar" a los electores en la próxima cita electoral, el primero advirtió de que parte del electorado se encuentra ya sumido en la "desmoralización" y en la "frustración" tras comprobar que la formación morada no fue capaz de ponerse de acuerdo con el PSOE en 2016 para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Eso, sumado a la crisis catalana y a la mejora económica, dijo Errejón, ha propiciado "un clima de enfriamiento" que está penalizando a las fuerzas de izquierdas y favoreciendo el avance del bloque conservador. Esto "no se puede revertir en el plano estatal" pero tiene más posibilidades de hacerse en el"municipal y autonómico",defendió. El ex número dos del partido pidió reflexionar sobre este hecho a nivel interno, pues de lo contrario Podemos corre el riesgo de dejar de ser una fuerza revolucionaria para convertirse en un "club de autoayuda".

En este sentido, reclamó un cambio en el discurso que no se centre únicamente en decir "lo malos" que son PP y Ciudadanos sino en adaptar el relato al contexto actual. "No podemos mantener el mismo discurso de 2014", advirtió para apostillar más tarde que "como fuerza transformadora no nos toca hacer un discurso catastrofista".

Iglesias mostró un tono mucho más apasionado que el de Errejón, a quien reclamó que haga oficial ya su candidatura a las primarias de Podemos para la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019. Asimismo, reiteró su apoyo a la moción de censura "de la dignidad" que registraron el jueves los socialistas contra la presidenta Cristina Cifuentes tras el escándalo de su máster. Todo a pesar de que el PSOE no apoyó las presentadas por Podemos por la Operación Lezo, quiso recalcar.

El secretario general del partido morado volvió a reiterar su petición a Sánchez para que presente una moción contra Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. El PSOE "no es nuestro adversario; nuestro adversario es el PP y su muleta naranja, pero mientras se deciden nosotros vamos a seguir trabajando", sentenció.

En clave interna, el secretario de Organización, Pablo Echenique, encargado de preparar el evento, pidió poner "en el centro el compañerismo, la unidad de acción y los cuidados". "Hay que elaborar los mejores programas participativos para nuestros municipios. Hay que desvelar las redes locales de corrupción y clientelismo y hay que reunir toda nuestra potencia en las redes sociales para frenar la ofensiva contra la libertad de expresión y de información", sostuvo en la lectura del manifiesto que resumía las conclusiones de la jornada.

Iglesias, por su parte, insistió en su voluntad de que los jóvenes del partido se organicen con "sus propios espacios y dinámicas". "Queremos ver esa marea pronto, diciendo que queréis un futuro distinto y que estáis dispuestos a pelear por ello", remarcó.