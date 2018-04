La pelea de Iglesias y Errejón divide a Podemos

El ambiente anda crispado en la formación morada tras el adelanto de las primarias en Madrid para ratificar a Íñigo Errejón como candidato para la Comunidad en 2019. Este último dejó en el aire su candidatura este jueves por el intento de imponerle un modelo de primarias en dos tiempos para rebajar su control sobre la futura lista electoral.

Tras las palabras pronunciadas en el pasillo del Congreso, el secretario general, Pablo Iglesias, se mostró rotundo contra las dudas de su ex número dos, al que ha obligado precisamente a acelerar los plazos al calor del caso Cifuentes: "Los inscritos e inscritas no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías cuando de lo que estamos hablando es de ganar al PP".

Solo apenas doce horas antes, la dirección autonómica celebró una reunión urgente para sentar las bases del proceso interno, a la que no asistió Errejón a pesar de haber sido invitado por el secretario regional, Ramón Espinar. Este último explicó ante los medios al término del encuentro que se había negociado que las primarias para elegir al candidato fueran en mayo y la votación para elegir la lista se dejase para "más adelante".

Un extremo que el sector errejonista se encargó de negar. Según sostienen, no se cerraron dichos plazos sino que sólo se aprobó la voluntad de acelerar el proceso y seguir discutiendo los términos. De lo contrario, los miembros 'errejonistas' no hubieran votado a favor. Si se separan ambas votaciones -algo que nunca ha ocurrido en Podemos- Errejón podría verse como candidato oficial elegido y encontrarse después con una lista y un proyecto ajenos a su línea política. "Yo he recibido un encargo y una responsabilidad que para mí es un honor: construir un proyecto entero", dijo ante la prensa. Y "no contemplo otra cosa", zanjó.

Evitar la polémica

La máxima en Podemos desde la asamblea estatal de Vistalegre II es evitar hacer públicas las disputas internas. Este jueves se quebró la tregua. De ese cónclave salió el pacto para que Errejón se retirase a la política madrileña. Pero el secretario de Análisis Estratégico no quiso quedarse callado ante las maniobras de Espinar -afín a la corriente pablista- y advirtió, a su manera, que confiaba en que las "cosas" se iban "a hacer bien".

Errejón quiere votar ambas cosas a la vez y conformar una lista integradora de todas las sensibilidades

Esto se traduce en que el futuro candidato quiere votar ambas cosas a la vez. Además, su voluntad pasa también por conformar una lista integradora de todas las sensibilidades que permita huir de las disputas internas y el conflicto en los medios de comunicación. El objetivo no es otro que generar confianza en el electorado sobre el proyecto en el que lleva meses trabajando.

Para ello defiende incorporar a su potencial rival en las primarias; la portavoz en la Asamblea de Madrid y afín a la corriente anticapitalista, Lorena Ruiz-Huerta. Un extremo difícil, a la vista de la voluntad mostrada por esta última para concurrir al proceso interno.