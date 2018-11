Iglesias: "Si nosotros no hubiéramos propuesto a Carmena, no habría sido alcaldesa"

Los ánimos en Podemos parecen apaciguarse en los últimos días después de las turbulencias ocasionadas en el Ayuntamiento de Madrid tras la suspensión de militancia de seis ediles. Sin embargo, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha querido atribuirse el mérito de que la alcaldesa acabase en el consistorio. Iglesias ha asegurado este viernes que si el partido no hubiera "propuesto a Manuela [Carmena], no habría sido alcaldesa".

En una entrevista para la Cadena Ser, Iglesias ha insistido en la necesidad que tiene el partido de dejar a un lado las disputas, al menos frente a la prensa. "Toca trabajar con algo más de discreción que como lo hemos hecho últimamente (...) tenemos que evitar lavar los trapos sucios en los medios", ha dicho. Iglesias ha insistido en que "la gente está harta".

El líder de la formación morada ha evitado pronunciarse en demasía sobre la situación vivida en la capital. Preguntado por la suspensión de militancia de Rita Maestre -que ha confirmado que se presentará con la alcaldesa y eso supondrá su expulsión de Podemos- y otros cinco ediles, ha tratado de calmar el ambiente asegurando que "si falta alguna de las piezas, es muy difícil revalidar la victoria".

No obstante, Iglesias ha querido respaldar de nuevo al exJemad Julio Rodríguez, que con la salida de los concejales está obligado a presentar una lista sin caras conocidas. Ha afirmado, que "ha sido muy claro y tiene toda la razón".

Ha afirmando que aunque recibieron "muchas críticas", está "muy contento" de haber elegido a Carmena hace cuatro años

A pesar de que se acusó a la dirección de haber cambiado las reglas del juego, Iglesias ha señalado que en Podemos, el código ético "lo tiene que cumplir todo el mundo". "Cuando un partido tiene primarias, la gente de ese partido tiene que presentarse a las mismas", ha aseverado. "Si yo digo que porque soy Pablo Iglesias no me presento, pues no estaré en ese partido", ha espetado.

La candidatura de Carmena

Además, en relación a la presentación de este jueves de la nueva plataforma de Carmena para las municipales, 'Más Madrid', Iglesias ha asegurado que le parece "buena idea" que tenga "su espacio político". Lo hace tan solo unos días después de que la alcaldesa asegurase que ni tiene "vinculación con Podemos ni la necesidad de hablar con Iglesias".

No obstante, Iglesias ha vuelto a colgarse la medalla afirmando que aunque recibieron "muchas críticas", está "muy contento" de haber propuesto a Carmena hace cuatro años y que si no lo hubieran hecho, "no habría sido alcaldesa".

A pesar de asegurar esto, la alcaldesa quiso reiterar su independencia de la formación este jueves, lanzando una advertencia al líder de Podemos por si tratan de copar puestos en su lista. "No es razonable que nadie me imponga una ejecutiva", avisó.

Está muy bien que el presidente vaya a Cuba, pero habría que solucionar los problemas internos primero"