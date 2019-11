El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su homólogo de Vox, Santiago Abascal, se han enzarzado este lunes durante el debate electoral al tratar el tema de la exhumación de Franco y la Guerra Civil. "MI abuelo, señor Iglesias, no era de las SS ni nada que se le pareciera", ha dicho Abascal en referencia a una frase anterior del líder morado.

"A mí no me va a dar lecciones usted de defensa del orden costitucional. Soy el único de este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, amenazado constantemente por ETA; yo y toda mi familia", ha manifestado Abascal. "Y mientras yo hacía eso, usted estaba en una herriko taberna en Navarra diciendo que ETA tenía una gran perspicacia política. Y el señor Sánchez, lo más arriesgado que ha hecho en su vida ha sido jugar al baloncesto y ser consejero de Caja Madrid. No nos den lecciones de la concordia que abrazaron nuestros abuelos. No nos den lecciones del pasado", ha añadido el dirigente de Vox.

Iglesias, para responderle, ha explicado que su candidata al Senado es Rosa Lluch. "ETA asesinó a su padre y no va dando lecciones de víctima del terrorismo. Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler en España hace 60 años y no presumir de víctima", ha dicho Iglesias.