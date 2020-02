Francisco Igea: "Temo que las coaliciones de Ciudadanos con el PP sean inútiles"

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea Arisqueta (Valladolid, 1964) recibe a Vozpópuli en la sede del Gobierno regional, una antigua escuela religiosa a las afueras de Valladolid en la que merodea el fantasma de una monja embarazada que murió durante el parto en uno de los edificios. La cara más visible del sector crítico de Ciudadanos se dispone a dar la batalla a Inés Arrimadas. Por el momento, en la lucha por los compromisarios que irán al congreso extraordinario del 15 de marzo con su plataforma Ciudadanos Eres Tú.

El otro día se preguntó en Twitter si han muerto todos los Espartacos. ¿Se ve un poco en Ciudadanos en el papel de Kirk Douglas?

No, pero bueno siempre está bien tener segundas intenciones. El día que muerte Kirk Douglas, si no recuerdas a Espartaco...

¿Estamos ante la rebelión de los esclavos de Cs?

No, no hay esclavos. Y eso es lo que vamos a demostrar. Que no hay esclavos.

También va diciendo que no tiene ni edad ni físico para batirse el cobre contra Arrimadas.

Es verdad que soy un poco más mayor y que el físico no me acompaña, pero no se trata de batirse contra Arrimadas, sino de batirse por un partido que tenga una estructura más adecuada para su función y para su mensaje. Y eso es lo que estamos haciendo. Me estoy batiendo para que este partido no cometa los errores que se han cometido, que no genere la desafección que ha generado, que no convierta al partido en antipático para dentro y para afuera. En este momento hay que hacer un debate precongresual sobre la organización y funcionamiento de la estrategia de partido y que se tomen las decisiones correctas, pero yo no estoy aquí para pelearme con Inés Arrimadas.

¿Sigue entonces deshojando la margarita?

Yo sigo peleando para que el modelo de partido vire hacia lo que nosotros consideramos que es eficaz. Si lo conseguimos ahora mediante la aprobación de las enmiendas o vemos que en el partido hay suficiente caldo de cultivo para orientar el partido hacia lo que queremos, pues pelearemos para que ese modelo funcione. Inés ha hecho declaraciones sobre su modelo de partido que no corresponden a lo que indica nuestro reglamento. Es decir, que el modelo de partido y la estrategia lo deciden los militantes en la Asamblea.

Pero también está el proceso de elección de la nueva Ejecutiva.

Sí, pero la Ejecutiva no se presenta con un programa.

Claro, pero hay dos votaciones o primarias: una para liderar la Ejecutiva y la otra para elegir compromisarios. Y usted se está dirigiendo a la batalla de los segundos con esa enmienda a la totalidad más que en preparase para la lucha contra Arrimadas.

Bueno, ya veremos. Si vemos que las enmiendas ganan, que el proyecto es mayoritario aunque no sepamos cuánto, a no ser que la enmienda entre en la repesca telemática en la que votan todos los militantes. En ese momento, sí sabríamos qué apoyo tiene la enmienda a la totalidad. Si no, vamos a saber en cuántas agrupaciones de las 900 qué resultado tiene.

Pero el límite para presentar candidaturas a la Ejecutiva termina el 26 de febrero.

Ahí ya sabremos mucho. Quedan tres semanas. Toda una eternidad.

Entonces, ¿va a aguantar hasta el final?

Voy a aguantar hasta el final porque creo que hay que mantener abiertas todas las expectativas. Creo que lo que nos piden los militantes es que nos sentemos a hablar. Es lo que oímos en las redes a mucha gente. ¿Por qué no se sientan? Yo estoy esperando.

Su caso recuerda al de Errejón antes de Vistalegre II cuando fue amagando con enfrentarse a Pablo Iglesias, al final no lo hizo y acabó todo en un abrazo que de poco sirvió.

Compararme con Errejón parece poco (risas).

Pero parece que va hacia ello. Amagar, amagar y luego no confrontar el liderazgo de Arrimadas.

Yo es que creo que el liderazgo de Inés es muy potente. Lo creo yo y todos los militantes. Pero el liderazgo de Inés con un modelo de partido que repita los mismos errores que se han cometido no nos va a llevar a ninguna parte. No es la primera vez que veo a un partido con la mejor líder o al líder más valorado de España que luego se da un batacazo monumental.

¿En quién está pensando?

Adolfo Suárez, con el CDS, era el líder más valorado. En la operación Roca era también el más valorado. Rosa Díez era la líder más valorada. Anda que no hemos visto líderes muy valorados darse una bofetada detrás de otra. Uno de los problemas es que la organización del partido es muy mala y, sobre todo, está orientada a conseguir el aplauso de quien te nombra. Y quien te nombra no son los militantes, con lo cual lo único que haces es generar desafección, que no haya capacidad de crítica ni contrapesos, con lo cual las decisiones se toman habitualmente con muchas posibilidades de error. Cuando alguien te dice 'qué guapo eres', lo más probable es que vayas con un adefesio a la fiesta.

El otro día se reunió aquí con Toni Roldán, ¿le sondeó para tener su apoyo?

No, fue una reunión de trabajo. Toni ha hecho por Ciudadanos más de lo que se le puede pedir a nadie. Ha cargado al partido de programa, de ideología, de mensaje y ahora está felizmente trabajando (en ESADE) en políticas públicas, que es lo suyo.

Pero sigue siendo afiliado...

Lo sigue siendo.

Así que podría optar a cualquier proyecto en Ciudadanos...

Sería feliz si Toni quisiese volver a la política activa, pero feliz es poco.

¿Y lo ve posible?

No se lo he pedido ni se lo voy a pedir. Si él quiere, tendría todas las puertas abiertas.

¿Le duele que Luis Garicano se sumase el miércoles a los votos de la gestora para aprobar la negociación de coaliciones con el PP que propuso Arrimadas?

No, he hablado hoy (el pasado jueves) con él. Entiende la urgencia porque si Urkullu convoca elecciones, es verdad que hay 10 días para formalizar una coalición. Yo no comparto la urgencia en este caso porque creo que, por lo menos, podíamos haber puesto una enmienda en estas dos semanas y que lo decidieran los militantes. Pero es que tampoco comparto la estrategia.

La presencia de Garicano en la gestora se vendió como que era la voz y el voto del sector crítico, pero no parece que sea el caso.

Es difícil ser una voz entre quince (en referencia al número de miembros de la gestora). Pero son muchas cosas. Por ejemplo, el documento de estrategia (en el que participó Garicano) es bueno. Me consta que ha peleado para que las cosas vayan de la manera más razonable posible. E insisto, Luis vino aquí a Valladolid hace un año y no se me olvidará nunca en la vida.

Fue para darle su apoyo en las primarias contra la oficialista Silvia Clemente.

Estuvo a por todas en un momento en el que él sabía que era una persona con muchísimas expectativas. El partido estaba en todo lo alto, había posibilidades de centrar un Gobierno de verdad. Lo arriesgó todo por defender lo justo. Eso no lo hace casi nadie.

¿Y por qué ahora no?

Porque cree que hace lo correcto. Y se lo respeto totalmente.

"Es muy difícil vender hacia fuera que eres un liberal cuando eres un intolerante. Puedes hablar de diálogo hacia fuera, pero eres incapaz de hacerlo hacia dentro"

¿Cuál es el plan de la plataforma Ciudadanos Eres Tú que lidera?

Llevar durante estas dos semanas la enmienda (de los estatutos) a las 900 agrupaciones. Y que se vote. Procuraremos tener presencia en todo el territorio y nos está yendo bastante bien. Todo ello a pesar de convertir esto en un duelo al amanecer. Yo voy a intentar que no sea así, sino un debate sobre la organización política.

Sin embargo, aunque saliese adelante en muchas agrupaciones, luego esto lo llevan los compromisarios al congreso. Pero ahí también estarán los miembros de la gestora, del Consejo General saliente…

Sí, la representatividad en el congreso es complicada.

Parece una batalla perdida de antemano.

Esa son las que me gustan. Las mejores situaciones en política son las batallas perdidas porque si pierdes, no pasa nada, es lo esperado. Pero si ganas, es mucho mejor. Yo creo que no está perdida, pero sobre todo es que es la batalla que hay que dar. Hay momentos en que tienes que hacer algo útil aunque pierdas. Lo útil no es siempre ganar.

¿Y no se teme una purga aún mayor de la que ya ha habido?

Yo solo temo al cáncer de páncreas, es a lo único que temo. Ciudadanos tiene que aprender a vivir con los discrepantes. No puede vivir expulsando a cada uno que discrepa de la línea oficial. Nos pasa que perdemos mucha gente y cada vez que expulsamos a alguien, no somos más grandes sino más pequeños. Ya les ha pasado al PSOE y PP, que cada vez que se han ido haciendo más pequeños es cuando no han permitido el debate interno. El cesarismo de Sánchez en el PSOE lo ha hecho más pequeño.

"Las mejores situaciones en política son las batallas perdidas porque si pierdes, no pasa nada, es lo esperado. Pero si ganas, es mucho mejor"

¿Falta tolerancia?

Es muy difícil vender hacia fuera que eres un liberal cuando eres un intolerante. Puedes hablar de diálogo hacia fuera, pero eres incapaz de hacerlo hacia dentro. Y yo, ni tengo intención de marcharme ni tengo intención de perder en esta pelea. Y si se pierde, seguiré haciendo mi trabajo y dando mi opinión como he hecho toda mi vida.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Arrimadas?

Antes de Navidades.

¿Y cómo fue la conversación?

Expusimos nuestros puntos de vista. Ella me dijo lo que no le gustaba de mí. Yo le dije cómo veía el partido. Quedamos en hablar después de Navidades.

¿Ha intentado hablar con ella de nuevo?

No lo hemos conseguido.

En su propuesta de estatutos habla del derecho a la discrepancia, incluso en público. Pero, ¿eso no es difícil de gestionar para un partido?

Es que no veo tal drama. Si mantenemos las formas, la educación, si no decimos exabruptos.

¿Qué les dices a los que te acusan de querer implantar baronías, los 17 PSC?

Es una manera de simplificar el debate, de etiquetar las cosas, de hacer populismo, que consiste en buscar un enemigo, ponerle una etiqueta y decir ‘tú eres el mal y yo el bien’. Y entonces mis problemas se resuelven expulsándote a ti o ganándote. En política se tiende mucho a simplificar las cosas.

Usted vivió un presunto fraude en las primarias naranjas de Castilla y León. ¿El voto telemático que propone ahora la gestora no es aún suficiente?

Hay un organismo neutral como es Transparencia Internacional que dice que el voto telemático no es fiable en ninguna parte. Hay muchas dudas por resolver y nosotros, naturalmente, cuando llegue ese momento vamos a exigir la presencia de un interventor electrónico.

¿Ese interventor va a ser una empresa o una persona?

Propondremos algunas personas para que puedan monitorizar ese proceso. Además, lo que creo, es que se arriesga mucho sin necesidad. Si hace algo que ha hecho daño al partido ha sido el voto telemático. Y lo ha dicho también Bofill y otros miembros de la gestora. Porque cuestiona tu legitimidad. Veo bastante innecesario correr ese riesgo.

Las sumas, en política, nunca son 2+2=4. Nunca. Ya le ha pasado al PSOE con IU, a IU con Podemos. A veces, vas a la suma y restas"

¿Por qué se opone a las coaliciones con el PP si usted está haciendo eso aquí en Castilla y León?

Una cosa es una coalición postelectoral. Y otra, la preelectoral. Ciudadanos cometió un error estratégico importante y es que todas nuestras coaliciones autonómicas fueron a un mismo sitio. Todas. Eso nos colocó en un sitio del imaginario de la gente. Y eso tuvo un durísimo castigo. Además, nos demostró que el partido no había sido útil para lo que había sido creado: fruto del hartazgo del bipartidismo y del chantaje de los nacionalistas. Llega el momento en el que tienes que ser útil, por fin sumas (los 180 escaños de Sánchez y Rivera) evitando el chantaje. Y no lo haces. Al final, colocarnos en un lado (en los pactos autonómicos) y no ser útiles son probablemente las causas del mal resultado electoral. ¿Y ahora qué hacemos? Pues repetirlo y por anticipado.

¿La coalición con el PP resolverá algo en Cataluña?

Poco puede haber.

Entonces, ¿teme que en vez de un Cataluña Suma sea un Cataluña Resta?

No es que sume o que reste. Es que sea inútil. En política, si haces cosas inútiles, no haces política. Si desdibujas la marca, si vuelves a colocarla en el imaginario de la gente, y es para nada. Entonces, ¿para qué lo estás haciendo?, ¿cuál es la razón que está detrás de esto? Es verdad que se ha dicho que queremos un pacto trasversal. Vamos a verlo. Si se consiguiera pactar con el PSC estaría bastante contento. Si consiguiéramos atraer figuras de la socialdemocracia, me gustaría verlo si es suficientemente visible. Pero en política, si no es útil y lo visible estropea la marca, la maniobra es más que dudosa.

¿Y en el País Vasco?

Allí ocurre lo mismo. No vamos a desalojar al PNV. Podemos subir uno o dos escaños. Pero también bajarlos. Las sumas, en política, nunca son 2+2=4. Nunca. Ya le ha pasado al PSOE con IU, a IU con Podemos. A veces, vas a la suma y restas. Desde luego, sumas matemáticas no se dan nunca. Si no puedes hacer nada para cambiar el problema esencial en el País Vasco y en Cataluña no vamos a lograr una mayoría suficiente, si perjudicas la marca y haces que ahonde la duda en el electorado de si somos un partido de izquierda, de derecha o de centro, entonces ¿por qué lo haces? Y sobre todo, si a la vez suena a desesperado.

Si liderase Ciudadanos, ¿iría entonces en solitario?

Yo propondría mantenernos de forma autónoma. Si se diera una circunstancia de que hay un problema real y la posibilidad de evitarlo, por encima de todo está el país. En eso estoy de acuerdo con Inés. Pero creo que en este momento, ni política ni estratégicamente ni en el interés del país hacemos nada.

Pero, ¿no es un riesgo para Cs recibir tres golpes electorales muy duros en un año tras la debacle del 10-N?

Es un riesgo, sí. Por eso digo que sólo se mira a corto plazo cuando hay que mirar a largo. Una cosa es que sea un riesgo para el partido o sus cargos, y otra cosa es que sea un riesgo mayor para el país abandonar nuestra posición. ¿Va a ser duro? Sí. ¿Vamos a tener un escenario a corto plazo malo? Sí. ¿Qué es más fácil meterse en abrigo? Sí. ¿Van a caer chuzos de punta sin paraguas? Sí, pero ¿vamos a poder pagar el paraguas que nos preste el señor del PP?

Además, la tentación del PP será daros el abrazo del oso.

El PP es un partido ‘centrado’ por la presencia de Vox, que es el que le echa a un lado. El PSOE está colgando de unos señores altamente peligrosos para la estabilidad y el futuro de este país. Y en el centro hay un hueco enorme. No hay nadie. Si nosotros nos vamos de ese hueco, ese hueco se va a llenar. Es mejor que lo llenemos nosotros porque tenemos estructura, gente y la capacidad de hacerlo. Pero ¿que a corto el panorama está jodido? Pues claro que lo está, pero miremos alguna vez más allá de las siguientes elecciones.

¿Le hubiera gustado que le hubieran dejado negociar aquí en Castilla y León con el PSOE?

Claro que me hubiera gustado. Lo dije públicamente. ¿Eso quiere decir que yo esté incómodo ahora? No. Negociamos un buen pacto (con el PP). Fue una negociación dura, estamos cambiando cosas esenciales en la región, pero el problema es que, políticamente, la estrategia de pactos nos puso las cosas muy difíciles.

¿Por qué?

Pusimos todos los huevos en la misma cesta. Nos quedamos sin capacidad de negociar porque puedes negociar si la otra parte ve peligro cierto de que te vayas para el otro lado. Es increíble que con todo el poder autonómico y local que recibimos, no tengamos ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni la Presidencia de Castilla y León, ni una presidencia o alcaldía importante. Cuando sólo tienes una baza para negociar, el otro está muy tranquilo como estrategia negociadora. Y en cuanto a estrategia política, dejamos al PSOE sin ningún incentivo para hacer el bien. Si parte del poder territorial del PSOE hubiera dependido de alianzas con nosotros, las posibilidades de hacer una 'vía 221' hubieran sido otras. Y seguramente los resultados (en el 10-N) hubieran sido otros.

¿De modo que usted hubiera negociado aquí a dos bandas, con el PP y el PSOE, hasta el final?

Claro, hasta el final. Hasta sacar la mejor de tus opciones.

Soy un tipo liberal. Y lo mismo que hablo de carreteras o de medio ambiente con un tipo de Podemos, lo hablo con un señor de Vox"

Si acabase liderando Ciudadanos, ¿cambiaría los pactos autonómicos suscritos con el PP?

En política, cuando uno alcanza un pacto, tiene que cumplirlo. Pero sí que cambiaría la mentalidad del partido. Nuestras líneas rojas no son los partidos ni las personas, sino las políticas. Eso nos permitiría hacer cosas. Quiero tener un partido liberal que pueda pactar con cualquiera, que no tenga miedo.

¿Inclusive Vox?

Cualquiera. Y cualquiera es Podemos y Vox. Por lo menos, tratarlos en pie de igualdad. Nosotros podremos decir que no vamos a permitir depender de ellos. Entonces, la gente tiene una brújula clara. Pero es más importante que la gente sepa que nos atenemos a nuestros principios y programas y que, sin embargo, somos capaces de hablar con uno u otro.

¿No le importa firma pactos a tres con PP y Vox?

A mí lo que me molesta no es que se pacte con Vox sin decir que se pacta. Que me lleven a rastras a un sitio. Ahora bien, insisto, se puede negociar un proyecto de presupuestos con Podemos. Y con Vox, también. Claro que sí, lo hemos hecho.

¿Dónde?

En el Congreso. He negociado con Podemos leyes, presupuestos, muchas cosas. Y he votado con ellos. No pasa nada. Soy un tipo liberal. Y lo mismo que hablo de carreteras o de medio ambiente con un tipo de Podemos, lo hablo con un señor de Vox. De lo que no hablo es de mi política de derechos individuales. Estar en el centro es hablar con todo el mundo y no pasa nada.

¿Qué será de Igea al día siguiente del congreso de Ciudadanos si Arrimadas y su Ejecutiva salen elegidas?

Pues un señor durmiendo (risas). Seguiré de feliz vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que cumplirá con su trabajo, su acuerdo de programa y su pacto con los militantes y votantes de Cs que le trajeron hasta aquí.