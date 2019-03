El PSOE carga contra Iceta por dar alas a la campaña de "las tres derechas"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha vuelto a tropezar en la piedra del independentismo un año y medio después. En la campaña para las elecciones catalanas de diciembre de 2017 unas declaraciones suyas abogando por el indulto de los encausados por el 1-O castigaron al PSC y ahora otras declaraciones del político catalán al diario vasco Berria las que han 'incendiado' el PSOE.

"Si el 65% quiere la independencia, la democracia tiene que encontrar el mecanismo para hacerlo posible. Pero no en el último penalti, ni con el 47% ni con el 51% tampoco", ha dicho Iceta al diario abertzale para pasmo de la Dirección Federal que este mismo jueves, por boca de su secretario de Organización, José Luis Ábalos, le ha respondido: son unas declaraciones muy "inapropiadas"; "El compañero Iceta es muy dado a hacer reflexiones", añadió con ironía.

"No tiene freno"

"No vamos a utilizar Cataluña para sacar rédito electoral", insistió Ábalos, que ha reprochado a PP, Ciudadanos y Vox que azucen el conflicto soberanista para obtener "fruto en la confrontación". "Nosotros estamos frente a los separatistas, pero también frente a los separadores".

Pero, en privado, el tono es otro por parte del equipo dirigente socialista: "No tiene freno", decían de Iceta este miércoles en privado quienes ven con pavor los efectos de sus palabras a un mes de las elecciones generales del 28 de abril porque; saben que "las tres derechas", como denominan a la entente entre PP y Ciudadanos con apoyo de Vox, lo van a utilizar.

Las gravísimas declaraciones de Iceta son la hoja de ruta que Sánchez pactó con Torra, por mucho que lo oculten en corazones y en banderas de Europa y de España; las mismas que mancillan pactando con los que quieren quemarlas y destruir la Nación española. pic.twitter.com/ZNy22k8QKQ 28 de marzo de 2019

No podemos permitir 4 años más de Sánchez vendiendo España a trozos al separatismo. Por si a alguien le quedaba alguna duda👇🏻 Iceta: “Si el 65% de los ciudadanos quiere la independencia, la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla.”https://t.co/98clUM0gkv — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 27 de marzo de 2019

Todo el afán de Pedro Sánchez y los suyos, a la vista de lo bien que les va en los sondeos, es "no meter la pata", según se reconoce. De hecho, el programa electoral del PSOE, las famosas 110 medidas para la España que quieres, es deliberadamente poco concreto para no crear excesiva polémica. Interesa en Ferraz una campaña en esa linea, porque permita a los socialistas quitar voto a Podemos y a Ciudadanos sin hacer ruido, y las declaraciones de Iceta pueden frenar esa tendencia.

El propio primer secretario del PSC abrió un hilo en Twitter para explicar que él no es independentista sino un "federalista convencido", "contrario a la independencia" y que "un referéndum sobre la independencia no es una solución" para Cataluña, pero hasta el presidente de Sociedad Civil catalana, Josep Ramón Bosch, ha señalado que sus palabras son un "inmenso error", porque lo que se tenga que decir sobre Cataluña lo tienen que decir todos los españoles.

En esa idea de que Iceta no es soberanista abundó la vicepresidenta, Carmen Calvo, cuando señaló que "es un socialista antiindependentismo, pero nuestro país no tiene estructura jurídica para que nadie con ningún referéndum en su territorio rompa la unidad de Estado de España. No hay tema", zanjó.