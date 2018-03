Iceta insta a ERC a abandonar la "vía ilegal y unilateral" si quiere la colaboración del PSC

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha instado hoy a ERC a decidir si su camino es "la república imaginaria de Bruselas" o bien la aceptación de la legalidad, dejando claro que sólo si los republicanos rectifican y abandonan la vía "unilateral e ilegal", se podrían explorar "colaboraciones" con los socialistas.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, defendió en un artículo tender puentes con el PSC y los comunes, ya que considera que "el republicanismo debe converger" con las fuerzas políticas favorables al referéndum vinculante pero también con el socialismo catalán.

En rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Parlament, Roger Torrent, en el marco de la ronda de consultas para la investidura, Iceta ha recordado el "alud de críticas" que ha recibido el artículo de Tardà en las redes por parte de usuarios independentistas.

Si bien ha admitido que el PSC "saluda" esa propuesta de Tardà y la "acoge con interés", ha matizado que "el debate abierto político necesario no son unos juegos florales".

"ERC debe decidir si su camino es la construcción de la república imaginaria o virtual de Bruselas o es el de la realidad de Cataluña. En función de cuál sea su elección, las colaboraciones son posibles o no", ha apuntado Iceta, que ha considerado que si no se produce esa "rectificación", entonces "no tiene sentido buscar al PSC".

Y es que aunque ha reconocido que no le gusta "especular sobre cosas que no se han producido", el dirigente socialista ha reiterado que "si no se abandona la vía unilateral e ilegal, el PSC no podrá en ningún caso convalidar esa opción" de tejer alianzas con los republicanos y los comunes.

"Si se produjera esta rectificación, hablaríamos. Saludamos el planteamiento de Tardà, pero lo consideramos insuficiente para cambiar una lógica. ¿Hay una lógica de mayoría independentista en favor de la república de Bruselas? En eso no podemos estar. ¿Hay un planteamiento de transversalidad, aceptación de la legalidad y trabajo en el marco de la legalidad? Eso es otra cosa", ha dicho.

Pero ha insistido en que su "sensación" es que ERC "no está" en este último punto. "Solo podremos entrar a considerar colaboraciones de diverso tipo siempre que se respete la legalidad, no se nombre a personas que no puedan desarrollar sus funciones y se quiera un gobierno estable capaz de abrir una negociación con las instituciones del Estado", ha sentenciado.