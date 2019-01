IU se decanta por Podemos en Madrid y reprocha la actitud de los que “dividen”

Izquierda Unida en Madrid marca distancias de la plataforma de Más Madrid, lanzada la semana pasada por Íñigo Errejón. Sol Sánchez, máxima exponente de la formación en Madrid y afín al secretario del partido, Alberto Garzón, ha comentado este martes antes de ocupar el escaño vacío de Errejón en el Congreso de los Diputados que su formación “hablará con todos”, pero “buscando la máxima unidad y no las divisiones que perjudican a la izquierda y a la ciudadanía”.

De esta manera algo velada Sánchez ha recordado en una rueda de prensa que IU trabajará “para una candidatura de izquierda unitaria lo más amplia posible”, y tratará “de resolver la cuestión de una manera seria y solvente”. Una labor que inexorablemente pasa por un reproche a los que en estos días han hecho saltar por los aires el acuerdo que tenían sobre la mesa IU y Podemos para la candidatura a la Comunidad de Madrid, y en el que Sánchez habría ocupado una de las primeras posiciones en la lista.

"El acuerdo no ha llegado a la fase siguiente"

IU mantendrá conversaciones con todas las fuerzas de izquierda, ha añadido la dirigente. Es decir, que también se debatirá con Errejón la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Este diálogo se realizará entre direcciones. Lo mismo ocurrirá con Podemos. Hasta ahora, no obstante, no ha habido contactos con el candidato de Más Madrid. “Si pudiera elegir, preferiría que todo eso no hubiese pasado”, ha comentado Sánchez tras la rueda de prensa.

Sánchez ha recordado su posición de “cabeza de IU” en la Comunidad de Madrid. Un cargo logrado después de un proceso de primarias, que la coloca en primera posición del partido de Garzón de cara a una futura lista electoral. Pero dentro de un marco que hay que reescribir: “No hemos roto ningún acuerdo, pero ese no ha llegado a la fase siguiente, por razones obvias y ajenas a nuestra voluntad”.

Por eso, el propio Garzón ha criticado la maniobra de Errejón y ha pedido "calmar aguas" desatadas entre los sectores de Podemos, por la posible repercusión en las urnas. En este sentido, también ha pedido construir la "unidad mas grande posible" en la izquierda madrileña. "No tiramos la toalla, la verdad, pero ahora mismo es más difícil", ha reconocido, al tiempo que ha subrayado lo importante de "sumar y no dividir".

Actualmente, dice el dirigente de IU, la situación se encuentra en una especie de "stand by", pero ha pedido retomar las negociaciones a partir del acuerdo marco sellado con Podemos para concurrir a las elecciones como Unidos Podemos. Para Garzón ese acuerdo sigue teniendo validez actualmente, a la espera de ver cómo "se concreta en Madrid". Por su parte, la dirección regional de Podemos ya ha dejado claro que no negociará con Errejón y busca un candidato para sustituirle.