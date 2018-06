El exfiscal Pedro Horrach (Sa Pobla, Mallorca, 1966) es el hombre del momento. Y lo es porque fue la persona que inició hace ocho años una investigación, la del 'caso Nóos', que ha acabado con el yerno del rey Juan Carlos I en la cárcel. En el mismo momento en el que Iñaki Urdangarin entraba este miércoles a la Audiencia Provincial de Baleares para recibir la comunicación de que debía entrar en prisión antes de cinco días, Horrach concede una entrevista a Vozpópuli en la que sostiene que ni el PP en Gürtel ni Cristina de Borbón en Nóos han sido condenados.

El exfiscal, que está en plena promoción del libro escrito por la periodista Ana Martínez 'Pedro Horrach. El fiscal que puso en jaque a la corrupción', y que se entera mientras se desarrolla esta entrevista que a los condenados se les da un plazo de 5 días para ingresar en prisión, también considera que el caso de Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, que fue condenada a 15 años de cárcel, "no es comparable" al de la hija menor del rey emérito.

El Supremo ha rebajado la condena de Urdangarin rechazando uno a uno los argumentos de la Fiscalía. Sin embargo, alaba en todo momento la argumentación "impecable", "meritoria" y "convincente" del ministerio público. ¿Una de cal y otra de arena?

Es verdad que ha habido una pequeña rebaja en las penas, pero se ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial. Es verdad que no se aceptan los criterios de la Fiscalía en su totalidad y en este sentido es difícil compartir los criterios de los magistrados del Tribunal Supremo. Pero hay que hacer una valoración positiva.

Pese a la importante rebaja...

Es verdad que no se ha acogido lo que postulaba la Fiscalía, ni en su momento ante la Audiencia Provincial de Palma ni posteriormente ante el Supremo, pero en algún momento hay que poner punto final a los procesos judiciales. No se puede estar debatiendo eternamente.

La sentencia ha condenado por corrupción a Urdangarin: ¿Se puede ya calificar al cuñado del rey de empresario corrupto?

Se le puede considerar un empresario condenado, pero tildarle de corrupto o delincuente es demasiado: condenado y punto.

Con esta sentencia, ¿ya podemos decir que la Justicia es igual para todos?

Yo creo que sí. La investigación fue prácticamente retransmitida día a día, el juicio oral fue televisado y seguido, por lo que creo que se habrá podido observar que se han respetado todos los derechos de los investigados, y caso más público que éste creo que ha habido pocos.

Le han dicho que era el 'abogado de la Infanta' y ha recibido cartas con amenazas. ¿Qué fue lo que más le dolió?

Me dolió que se pusiera en entredicho mi actuación profesional.

¿Y el enfrentamiento con el juez Castro?

No es plato de buen gusto, y las relaciones se deterioraron como consecuencia directa de que se pusiera en entredicho, no sólo por los medios de comunicación, sino también a nivel judicial, que nuestra labor no era imparcial. Y desde ese momento reaccioné, y no positivamente.

Muchos medios de comunicación tomaron partido por el juez Castro por una teoría pseudoconspiratoria en la que era más fácilmente vendible que los aparatos del Estado se habían confabulado para salvar a Cristina de Borbón

¿Cree que los medios de comunicación tomaron partido por el juez en busca de un buen titular?

Sí, muchos medios de comunicación tomaron partido por el juez Castro por una teoría pseudoconspiratoria en la que era más fácilmente vendible que los aparatos del Estado se habían confabulado para salvar a Cristina de Borbón o a la Casa Real que la realidad. Y esto se instaló en la opinión pública.

Hace dos semanas el Partido Popular fue condenado en el caso Gürtel como partícipe a título lucrativo, y en el caso Nóos la Infanta también ha sido condenada por lo mismo. ¿Por qué cree que no se destaca que la Infanta también ha sido condenada en el Supremo?

El partícipe a título lucrativo implica que la persona a la que como usted dice se le condena no ha participado en el hecho delictivo, con lo cual no es una condena penal, es una condena exclusivamente civil. Tildar de condena a la imposición de una responsabilidad civil conlleva unas connotaciones casi penales, y de hecho no fue condenada por ningún hecho delictivo.

¿Entonces cómo define usted esa responsabilidad?

Implica primero que no había participado en los hechos delictivos, en el momento en el que le consideran no partícipe, ni conocedora ni inductora de estos hechos delictivos, la condena es a resarcir al Estado porque ha utilizado dinero procedente de un hecho delictivo sin saberlo. ¿Cómo calificarlo? No lo sé.

Los tribunales le han dado la razón en el caso de la Infanta. Ahora que hay una sentencia definitiva ¿cree que los prejuicios se van a caer?

No. La etiqueta la llevaremos de por vida. La sentencia que se dictó condenaba expresamente en costas a la acusación popular (Manos Limpias) por haber actuado con temeridad, y ha sido ratificada por el Supremo. Y a pesar de ello no vi ningún titular donde rectificaran en relación a mi actuación profesional.

Al final se ha descubierto que Manos Limpias acusaba a la Infanta para obtener un presunto beneficio…

Y avala lo que he mantenido siempre: que no había ningún sólo indicio para sentar a Cristina de Borbón en el banquillo. Para mí es satisfactorio comprobar cómo el Supremo ratifica mi conclusión.

Usted siempre ha negado un trato de favor a Cristina de Borbón pero sí es verdad que recurrió su imputación… ¿cómo lo justifica?

Los fiscales están para cumplir la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Si no hay indicios de delito no se tiene por qué sentar a nadie en el banquillo.

La Audiencia Nacional condenó a la mujer de Bárcenas a 15 años de cárcel y no aceptó las alegaciones de Rosalía Iglesias en las que ella decía que hacía lo que le pedía su marido. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y el de la Infanta?

Son dos procedimientos distintos. A Cristina de Borbón se le ha acusado de un delito fiscal relativo al fraude del IRPF de su marido. Si no recuerdo mal la mujer de Bárcenas estaba acusada, además, de malversación de caudales públicos. No son comparables las situaciones. Puede usted compararlo con otros cientos de casos donde verá cómo se sientan en el banquillo quienes han participado de forma directa en un hecho delictivo pero no los familiares. Y desde luego, nunca se había sentado en el banquillo a un socio por el hecho de ser socio y no haber participado en la gestión de la sociedad.

Usted descubrió que el rey Juan Carlos le hizo una donación de 1,5 millones a la Infanta para comprar el palacete de Pedralbes y que la operación fue camuflada como un préstamo para defraudar impuestos…

Esto es lo que suponíamos pero no se siguió adelante con esa investigación. Había una escritura de préstamo que pensábamos que podría encubrir una donación, pero la presunta cantidad defraudada no superó los 120.000 euros, con lo que no podíamos llevarlo a hecho delictivo. Luego nos encontramos con otro problema, y es que habían pasado siete u ocho años y por tanto estaba prescrito.

¿Cree que el rey Juan Carlos I debería de haberse sentado en el banquillo de los acusados?

No se planteó nunca ya que gozaba de inviolabilidad.

La inviolabilidad es excesiva. Nadie tendría que tener el amparo que le otorga la Constitución al Jefe del Estado

¿Qué opina de la inviolabilidad del Rey?

Necesaria, desde el punto de vista de que hay que salvaguardar al Jefe del Estado frente a un tropel de posibles denuncias. Excesiva, en cuanto a que hay hechos delictivos muy graves y, a mi parecer, nadie tendría que tener el amparo que le otorga la Constitución al Jefe del Estado.

¿Usted es monárquico?

Es la institución que tenemos en la actualidad y hay que respetarla. Creo que la monarquía en sí misma es anacrónica y está obsoleta. Supongo que más tarde o más temprano desaparecerá.

Ha señalado en cierta ocasión que se queda sin saber si Urdangarin tiene cuenta en Suiza. ¿No es una situación extraña que viva en ese país cuando no se sabe siquiera si tiene cuentas allí?

Solicitamos en su momento la prisión preventiva mientras la sentencia no deviniese firme. El tribunal consideró que no había riesgo de fuga y…no se puede debatir eternamente. No comparto esta decisión pero se respeta.

¿Le investigó el Centro Nacional de Inteligencia?

No lo sé. Hubo un momento determinado donde se inició una investigación. Se detectó que un investigado de otro proceso tenía un 'pendrive' con todos los correos electrónicos que se habían intervenido durante los registros domiciliarios en Barcelona en el caso Nóos y este señor había trabajado para el CNI. Esto levantó sospechas pero la investigación se archivó porque no obtuvimos indicios de ninguna irregularidad.

Caso Nóos, Son Espases, Cursach, Andratx, Palma Arena… ¿Qué hacer cuando se carece de pruebas? ¿Cómo se llega a hacer confesar a un político corrupto?

Yo siempre he apostado porque se regulen de forma distinta los pactos o acuerdos entre fiscal y coacusados porque son de gran ayuda para avanzar con la investigación. Normalmente se tienen muy pocas pruebas si no es a través de la confesión de los imputados.

De hecho en la Púnica y Lezo su testimonio en Baleares ha servido para la acusación del PP…

Es importante. Creo que se debería de reforzar esta figura y la posibilidad legal regulada de utilizarla.

¿Cree que tras tantos casos de corrupción que ahora están viendo la luz la sensación de impunidad que tenían los políticos y empresarios se ha esfumado?

Eso espero. Mi deseo es que las causas que se han llevado a cabo por la Fiscalía hayan sido ejemplarizantes y se haya activado la finalidad de prevención general que tiene el derecho penal. Ojalá sea así.

Si no hubiera habido Infanta, ¿seguiría siendo fiscal?

No lo sé. Evidentemente influyó en la decisión de solicitar la excedencia pero fueron un conjunto de causas las que me motivaron a ello. Desde hacía tiempo que necesitaba un cambio de ciclo y emprender un proyecto nuevo.

¿Y le está sentando bien?

Sí, muy bien.