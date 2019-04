Henríquez de Luna, lugarteniente de Aguirre, se pasa a las filas de Vox

Del PP a Vox en seis días. Íñigo Henríquez de Luna, quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento madrileño, anuncia en un tuit su incorporación a Vox "para seguir defendiendo la unidad nacional y mis ideas liberal-conservadoras al servicio de los españoles".

Hoy quiero hacer público que, después de varios días de reflexión y retiro interior, he decidido volver a levantarme y alzar la VOX para seguir defendiendo los mismos principios y valores que me llevaron a entrar en política. — I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) 21 de abril de 2019

Hace apenas seis días, Henríquez había renunciado a la concejalía y anunciado su salida del PP porque, según su versión, se le había comunicado que no tenía cabida "en el nuevo PP". No se le hizo un hueco en las listas a las municipales que encabeza José Luis Martínez-Almeida y optó por la renuncia a seguir en la formación en la que militó durante más de treinta años. Henríquez había sustituido a Esperanza Aguirre cuando la 'lideresa' optó por renunciar a la primera línea de la política y abandonó la presidencia regional de la formación y el liderazgo de la oposición municipal. Tras la celebración de unas primeras en la circunscripción madrileña, Henríquez fue derrotado ampliamente por Almeida, quien ahora encabeza la lista del PP al Consistorio.

Agradecimiento a Abascal

"Hoy quiero hacer público que después de varios días de reflexión y retiro interior, he decidido volver a levantarme y alzar la VOX para seguir defendiendo los mismos principios y valores que me llevaron a entrar en política", afirma en su tuit en el que informa de su incorporación a Vox. En su mensaje, le agradece a Santiago Abascal y a Rocío Monasterio el hecho de que le hayan acogido en su formación, aunque no menciona si ocupará un puesto en las listas.

Henríquez, que se habia destacado en la pugna por la celebración de elecciones primarias en el PP, cuando apenas había dirigente alguno que las reclamara, se sumó a las filas de Soraya Saenz de Santamaría en la disputa por la sucesión de Mariano Rajoy. También perdió en aquella contienda y no logró encajar en el equipo de Pablo Casado tras el relevo en la cúpula del partido.