Hace menos de un mes, cuando el portavoz del PNV, Aitor Esteban, abrió la puerta al acuerdo de Presupuestos, Albert Rivera "pasó pantalla". Esta es una de las expresiones preferidas del líder de Ciudadanos para explicar que un asunto ya no da más de sí políticamente y que se puede abrir el siguiente melón. Sus colaboradores más cercanos utilizan la frase con la misma regularidad.

El equipo de Rivera empezó entonces a trabajar en nuevos proyectos, estrategias y mensajes. Uno de estos proyectos fue la plataforma España Ciudadana, que se presentó hace una semana con excesivo protagonismo del himno de Marta Sánchez y una sensación generalizada en la formación naranja de que se habían pasado de frenada. Pero había otras iniciativas en el Congreso. Son propuestas que se querían recuperar y que permanecen enterradas por la incapacidad de sujetar una agenda política que casi cada 24 horas está cambiando el foco. El ritmo es frenético. Y raro es el día que no hay sobresalto: si no es Cifuentes, es el chalet y si no, cualquier cosa.

El calendario de la corrupción

Entre incendio e incendio, el gabinete de Rivera se tomó el tiempo de elaborar un calendario con las fechas probables para las sentencias de los principales casos de corrupción que afectan al PP. La regeneración es uno de los discursos que Ciudadanos machaca más en su batalla electoral con Mariano Rajoy. Gürtel primera época estaba, obviamente, el primero de esos juicios.

Es cierto que Rivera y su equipo esperaban una condena dura. Pero quizá no tanto. El lenguaje tan contundente de la sentencia es lo que más sorprendió en Ciudadanos. "Es demoledor", decían en la Ejecutiva. Rivera no tenía agenda el jueves, pero se convocó una rueda de prensa sobre la marcha en el Congreso. Al líder de Ciudadanos, del que todas las personas que han trabajado con él -incluso sus mayores enemigos- alaban su olfato político, intuía peligro.

Rivera habló antes los medios de "cambio" y de "un antes y un después". Pero en realidad no pasó pantalla. Quería aguantar el pulso al PSOE. Las reacciones de Podemos y el PP, las esperaba. El silencio de Sánchez sorprendió en Ciudadanos. Pero cuando a última hora de la tarde Ferraz filtró que el PSOE presentaría una moción de censura, Rivera supo que Sánchez iba a plantar batalla, y que el objetivo era por supuesto Rajoy pero también él.

"No pensábamos que el PSOE fuera a pasar pantalla tan rápido, la verdad". Así lo confesaba una persona muy cercana a Rivera. Ciudadanos lidera prácticamente todas las encuestas desde que estalló la crisis separatista en Cataluña. La polarización del mensaje en torno a la bandera, el hartazgo social que ha provocado el independentismo y la oposición frontal al cupo vasco han colocado a Rivera como el referente en la defensa del constitucionalismo. Es muy difícil que nadie le arrebate ese liderazgo, como se vio en las elecciones catalanas del 21-D.

No se menciona la dimisión

La moción de censura forzó un cambio urgente en Ciudadanos, que se plasmó en la rueda de prensa de José Manuel Villegas, secretario general del partido. El partido naranja ha modificado mucho la forma de dirigir sus mensajes contra el PP en estos dos años. La reflexión interna es que el electorado por el que compiten no tolera determinados ataques. Por eso Villegas nunca mencionó la palabra dimisión, a pesar de que Rajoy tendría que dimitir para convocar las elecciones anticipadas que exige Ciudadanos.

Rivera no va a apoyar a Sánchez. De hecho, cree que el PSOE se ha precipitado. Si pierde la moción, malo. Pero si la gana como "candidato del separatismo", malo también. Un gobierno sociocomunista independentista con Rajoy liquidado políticamente es casi el sueño de Ciudadanos. Sánchez lleva su camino. Rivera, el suyo. El entorno del presidente naranja deja caer en privado que el futuro de Rajoy es insostenible. La rueda de prensa del presidente del Gobierno el viernes fue definitiva. Su tono, la manera de criticar la sentencia. Todo.

"Se acabó. Por mucho que se enroque Rajoy... No podrá. No vamos a poder regenerar nada con él", dicen desde Ciudadanos. Rivera ha pasado pantalla y piensa ya en las próximas elecciones, y no en lo que queda de legislatura.