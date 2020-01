El Guardia Civil de Podemos pide volver a trabajar en el cuerpo

Juan Antonio Delgado, también conocido como el Guardia Civil de Podemos, volverá a trabajar en el cuerpo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 14 de enero la orden de readmisión de Delgado, exportavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) y que acaba con su situación de servicios especiales, para que vuelva al servicio activo pendiente de asignación. De momento, continua encuadrado en la comandancia de Cádiz.

Durante su actividad de parlamentario, Delgado estuvo en el centro de varias polémicas por sus críticas hacia la comandancia de Algeciras. En una Comisión de Interior en el Congreso, sostuvo que al coronel de Algeciras “se le queda un poquito grande esa Comandancia”. Durante esa intervención, acusó a quien fue su exjefe durante diez años de “dedicarse a otros menesteres”, lo que desató un profundo malestar interno en la Guardia Civil.

El pasado 10 de noviembre, Delgado perdió su escaño por tan solo 17.000 votos. Antes, el partido le eligió para la Diputación Permanente del Congreso, lo que le permitió superar los meses de gobierno en funciones de Pedro Sánchez entre los dos ciclos electores de 2019 (abril y noviembre).

A la espera de una llamada

Tras fracasar en su intento de revalidar su posición en el Congreso, en una entrevista en la Cadena Ser, Delgado anunció su intención de “ser de nuevo Guardia Civil”, aunque amagó con poder entrar en el nuevo Ejecutivo PSOE-Podemos. “Si alguien me dice algo o me llega alguna oferta, pues habrá que pensarlo y estudiarlo”, comento a la emisora.

Hasta ahora, el partido morado no ha dejado claro si quiere hacer hueco al exdiputado en el organigrama de los ministerios que controla. La decisión de Noelia Vera de no dejar el Congreso aunque entrará a formar parte del ministerio de Igualdad frustra, no obstante, la esperanza de Delgado de ser rescatado como diputado. En las últimas elecciones, el Guardia Civil de Podemos fue número dos en la lista de Unidas Podemos por Cádiz.

Sobre su posición, Delgado dijo en la Ser “estar convencido” de “no tener ningún problema” en su vuelta al trabajo como Guardia Civil. “En la Guardia Civil hay de todo”, señaló, aunque agregó: “Estoy convencido de que irá bien”.