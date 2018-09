PNV fuerza a Ciudadanos a extender el fin de los aforamientos a la inviolabilidad del rey

Los nacionalistas vascos elevan la presión al Gobierno de Sánchez en materia de aforamientos. Pero además busca que "los partidos que hablan de regeneración" se retraten en cuanto a la inviolavilidad del rey en su actividad no institucional. Por ello, han registrado una enmienda registrada esta mañana en el Congreso a la moción de Ciudadanos de suprimir los aforamientos políticos que se votará en la Cámara Baja.

De esta manera, el texto de la moción de los de Albert Rivera quedaría de la siguiente manera: "El Congreso manifiesta su compromiso de proceder, en el plazo más breve posible, a la reforma de la Constitución y resto del ordenamiento jurídico de su competencia para suprimir todos los aforamientos sin excepción, así como a modificar el artículo 56.3 de la Constitución a fin de suprimir la inviolabilidad del Rey en su actividad no institucional".

Mientras que el PNV justifica esta iniciativa en la necesidad de "no discriminar entre aforados (ámbito político, institucional, judicial seguridad, etc.), así como eliminar el estatus de desigualdad del jefe del estado con respecto al resto de los ciudadanos", fuentes de Ciudadanos apuntan a que se trata de una maniobra para que finalmente no se acaben suprimiendo los aforamientos, ya que, de acuerdo a las mismas fuentes, la modificación del artículo 56.3 de la Carta Magna a fin de eliminar la inviolabilidad del rey es un arduo proceso que no se puede llevar a cabo de manera exprés.

"No nos debemos limitar a políticos, también hay aforamientos entre los jueces, los servicios de seguridad, eliminar todos... Habría que eliminar todos", ha dicho el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, a "todos los que sacan pecho con la igualdad de todos ante la ley y la regeneración democrática, como Ciudadanos". "¿Puede ser el rey llevado a los tribunales?", se ha preguntado Esteban. Según el diputado vasco, la interpretación del mundo jurídico "da qué pensar". "En un estado democrático, creo que ni la Casa Real ni Ciudadanos tendrán ningún problema", ha emplazado.