Greta Thunberg ya ve tierra tras 21 días en un catamarán

Hay una gran expectación con la llegada a España de Greta Thunberg, la activista medioambiental de 16 años que se ha erigido como la gran figura de la Cumbre Mundial del Clima de Madrid.

La joven sueca está a punto de pisar tierra después de navegar durante 21 días en catamarán. "Día 20. ¡Nuestro último día en el océano! ¡Casi podemos oler tierra! Esperamos llegar al muelle de Santo Amaro, Lisboa, entre las 8.00 y las 10.00 de mañana por la mañana", ha escrito a través de Twitter.

Day 20. Our last day on the ocean! We can now almost smell land! We expect to arrive at Doca de Santo Amaro, Lisbon sometime between 8.00-10.00 tomorrow morning. @_NikkiHenderson@Sailing_LaVaga@elayna__cpic.twitter.com/VSMiRTQpKR