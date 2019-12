Greta Thunberg, la niña sueca que 'coló' el cambio climático en el debate de los mayores

En poco más de un año, la sueca Greta Thunberg (Estocolmo, 2003) se ha hecho más influyente que Stefan Löfven. Sí, el primer ministro de la pequeña Suecia. No es youtuber, ni sale en la serie Stranger Things, ni ha ganado un concurso de talentos en la televisión escandinava. Todo comenzó con un pedazo de cartón y un rotulador negro.

A finales de agosto, después de que el país nórdico se viese sumido en una ola de calor y de incendios, la pequeña de 15 años decidió plantarse frente al Parlamento sueco con un cartel en el que se podía leer: Skolstrejk för klimatet" (huelga escolar por el clima). Había sido el verano más caliente desde hace 262 años.

"Soy demasiado joven para votar. Pero la ley me obliga a ir al colegio. Quiero que me escuchen", defiende. El colectivo ecologista 'We don’t have time' ('No nos queda tiempo') enseguida se hizo eco de su lucha contra el cambio climático.

Hasta el 9 de septiembre, día de las elecciones generales que iban a celebrarse en Suecia, Greta no pensaba asistir al colegio. Se trataba de llamar la atención a los diputados del Riksdag y que el Gobierno redujera de una vez las emisiones de carbono en base a lo establecido en el Acuerdo de París.

Fridays for Future

Sin embargo, al terminar los comicios, que además constataron la pérdida de escaños del Partido Verde, la joven continuó protestando por el clima todos los viernes. Instagram y Twitter eran testigos de su hazaña y cada vez más estudiantes se iban sumando a la aventura. El movimiento, bautizado como 'Fridays For Future' (Viernes por el Planeta), se expandió desde Suecia a Australia, pasando por Chile. En poco más de un año la modesta huelga por el clima de una niña sueca con trenzas se tradujo en una oleada de protestas mundiales sin precedentes: Greta se había convertido en un referente para millones de ecologistas. Los políticos comenzaron a hacerle guiños y a invitarle a participar en diversas conferencias.

Arnold Schwarzenegger la llevó a la cumbre R20 de Viena. "Tenemos que cambiarlo todo. El desarrollo de los vehículos eléctricos y de los paneles solares no debería hacernos creer que podemos resolver la crisis sin esfuerzos. Es la crisis más importante que nunca haya enfrentado la humanidad", manifestó la joven.

Después llegó el discurso ante la ONU en Nueva York del 23 de septiembre. Pisó tierra firme tras dos semanas de travesía a bordo de un velero equipado con paneles solares y turbinas submarinas procedente de Europa. Ella y su familia se niegan a coger aviones por su impacto medioambiental.

El discurso de la ONU

La ponencia duró solo 4 minutos, pero terminó convirtiéndose en Trending Topic y sacudiendo a la comunidad internacional. "Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven?" comenzaba la joven sueca.

"Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?", insistió. "¿Cómo se atreven a fingir que esto se pueda resolver actuando como de costumbre y con algunas soluciones técnicas? [...] Nos están fallando. Pero los jóvenes están empezando a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes. Y si eligen fallarnos, nunca los perdonaremos", lanzó visiblemente afectada.

Sus palabras fueron aplaudidas por muchos, pero su actitud, más desafiante que nunca, se convirtió en blanco de las críticas y no solo por parte de los llamados negacionistas. Muchos empezaron a cuestionarse si era necesario someter a ese estrés a una menor de edad que, además, padece Asperger.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y tantos otros se mofaron de la niña y Greta empezó a tomar conciencia de que no solo tenía fans y defensores. Sus padres, una famosa cantante de ópera y un actor, ya estaban en el punto de mira por hacer negocio del asunto.