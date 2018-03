Granados se desdice: “No me consta que se desviara dinero para las campañas del PP”

El ex secretario del PP madrileño y exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid Francisco Granados se ha desdicho este martes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la financiación ilegal del PP y ha asegurado desconocer la campaña de refuerzo de las campañas de la expresidenta Esperanza Aguirre.

”No me consta que se desviara dinero para las campañas del PP”, ha asegurado Granados a preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó, en clara contradicción con su testimonio ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en la que aseguró tener conocimiento de una campaña en B para los actos de Esperanza Aguirre, controlada por el entonces vicepresidente madrileño, Ignacio González, pero también por la actual presidenta, Cristina Cifuentes.

“Jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido”, ha completado Granados, que sin embargo ha ratificado sus declaraciones judiciales sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño, y la supuesta existencia de un "núcleo duro" que se encargaba de las campañas electorales paralelas en los años 2007 y 2011, formado por, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o los expresidentes Ignacio González y Esperanza Aguire.

Respecto a las cuentas del PP madrileño, Granados ha hecho hincapié en que él no intervenía en los contratos de publicidad o propaganda que hacía el partido en la Comunidad de Madrid. "En lo que yo he participado, las cuentas que he visto y me han enseñado son las que están depositadas en el Tribunal de Cuentas, otras no he visto ni he participado", ha dicho el compareciente.

Además, Granados ha rehusado contestar a preguntas específicas al respecto alegando que este asunto está siendo objeto de investigación en la Audiencia Nacional y que no lo hacía por "respeto" al trabajo de la Justicia. Los comparecientes ante una comisión de investigación tienen derecho a no declarar para no perjudicar su defensa judicial.

Preguntado por el grado de confianza que tenía Aguirre en él, ha señalado que "cuando te nombran en un cargo es porque tienes confianza". Sin embargo, ha rechazado que fuera la mano derecha de la expresidenta: "Nunca me he considerado eso".

Conclusiones de la comisión

Durante los primeros minutos de su comparecencia el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, ha llamado la atención en varias ocasiones a Granados, pidiéndole que no hiciera comentarios que tensaran el desarrollo de la sesión y defendiendo el trabajo de los comisionados.

"Me llama la atención que esta comisión más que a investigar va encaminada a dilapidar al PP y a un linchamiento continuo y también me llama la atención que sólo se investigue al PP", ha incidido el que fuera mano derecha de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Finalmente, antes de terminar con el turno de palabra del diputado socialista, Granados le ha pedido disculpas por su enfrentamiento, que ha achacado a "la situación y la tensión" producto de su comparecencia en la comisión.

Precisamente,uno de los momentos de tensión se vivió durante la intervención de Íñigo Errejón (Podemos), que preguntó a Granados sobre los motivos de su caída en desgracia en el PP, a lo que el ya condenado en la Audiencia Nacional espetó: “Cosas de la política, nada que no sepa usted”, en referencia a la salida de Errejón de la dirección de la formación morada tras su enfrentamiento con Pablo Iglesias.