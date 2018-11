'El Gordo', al comisario Salamanca: "¿No le estarás dando demasiados palos a Villarejo?"

El ex comisario del Aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, cuya causa archivó el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, que instruye la 'operación Tándem', acudió el 14 de mayo de 2005 a la empresa de José Manuel Villarejo a recoger "un sobre" con dinero, según consta en una conversación entre el propio comisario jubilado y su compañero Enrique García Castaño, cuya grabación está incluida en el sumario al que ha tenido acceso parcialmente 'Vozpópuli'.

"Ayer vino Charly a darte el sablazo", explica García Castaño, conocido por sus compañeros con el alias de 'El Gordo', que continúa con su relato a Villarejo sobre la actitud de Salamanca: "Le he dicho, tronco, ¿no le estarás dando demasiados palos ya, no? Ya que vas a venir para acá [destinado a Madrid], ya no pagas alquiler, es que yo le doy 2.000 euros para pagar el...yo creo que ya, joder. No me dijo nada, pero ayer se presentó aquí a buscar la pasta", se lamenta el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) en una grabación de 15 de mayo de 2005.

Entonces, Villarejo le explica que él le había dicho que hablara "con el Gordo, que más o menos me ha insinuado que cuando haga falta otra vez para otras cosas" contara con él, "porque yo no quiero mosqueos", relata el comisario jubilado en la grabación de su conversación con Salamanca, que fue intervenida por la Policía.

"Cinco meses sin pagar"

"Ya no paga alquiler", prosigue García Castaño, que asegura después: "Lleva sin pagar alquiler cinco meses". Sin embargo, el juez Diego de Egea considera que en el sumario no existen suficientes indicios para mantener imputado en la causa a Carlos Salamanca.

Todo lo contrario que los fiscales de Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que sostienen que Salamanca suministraba clientes a la organización criminal encabezada por Villarejo, a cambio de dádivas, como por ejemplo relojes, dinero en metálico e incluso coches de alta gama.

En otra grabación, de 25 de octubre de 2005, también intervenida por la Policía, Villarejo y García Castaño conversan acerca del constructor andaluz Rafael Gómez Sánchez, alias 'Sandokán', y su relación con Carlos Salamanca.

En concreto, García Castaño destaca que le recomendó que "no vaya de barato: "Charly no te mojes en mierda...que si el coche para la parienta que si no se qué (...) dale un palo y llévate el dinero pero no vayas de barato que un día vas a tener un lío...ten cuidado por el teléfono"), relata 'El Gordo' a Villarejo en la grabación.

Por su parte, los abogados de Carlos Salamanca sostienen en un recurso dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 19 de noviembre que ya existe "suficiente información" en las actuaciones que acredita los gastos y los ingresos de su cliente: "Razón por la cual el Juzgado, con buen criterio, consideró innecesaria una nueva diligencia de investigación que analizase su patrimonio".

Además, en el mismo escrito los letrados acusan al ministerio público de "introducir cualquier referencia baladí e insustancial" sobre Carlos Salamanca "en conversaciones mantenidas por terceras personas" y "sacadas de contexto".