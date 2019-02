'El Gordo' a Villarejo sobre Pizarro: "Sigue sin jefe de seguridad y está preocupado"

José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, los dos presuntos cabecillas del denominado por la Fiscalía anticorrupción "clan policial mafioso", buscaron en 2005 que el entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, les contratara para realizar trabajos para la compañía. Y buscaban ese negocio pese a que ambos eran entonces funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), y no habían solicitado la compatibilidad.

"Respecto al tema del Pizarrito, pues vamos a seguir en la misma línea: siguen sin jefe de seguridad y el tío está preocupado", espeta Villarejo a García Castaño, conocido con el alias de El Gordo, según consta en una grabación de 15 de mayo de 2005, que fue interceptada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en las viviendas y oficinas de los integrantes del denominado por el ministerio público "consorcio criminal".

Precisamente, este agente no cree Endesa pueda facilitarles negocios: "Yo creo que en Endesa no hay nada que rascar. En esa gente no hay nada que rascar", reitera El Gordo, que recuerda a Villarejo el papel de Miguel Blesa en la compañía.

Responsable de seguridad

En ese momento de la conversación, en la que los comisarios aluden a su intención de obtener negocios de Endesa, García Castaño informa a su socio de que había preguntado a sus compañeros de la Policía sobre quién era el responsable de seguridad de la firma, y que únicamente le habían dicho que la compañía había cambiado de responsable en esa materia.

Sin embargo, Villarejo le explica que tenía conocimiento de una persona que sí hacía trabajos en este área para Endesa: "Estaba, y lo conocía Carlitos Salamanca, Santiago Palacios", completa Villarejo, al que García Castaño interrumpe para darle más información: "Un coronel, que estaba en Sevilla, curró mucho tiempo y sigue. Tiene una empresilla con la parienta, y con esa empresilla le factura a Endesa", finaliza Villarejo, que pretendía ponerse en contacto con él para tener acceso a Endesa.

Vozpópuli se ha dirigido a la compañía eléctrica que no ha respondido a las preguntas de este periódico.