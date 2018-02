Felipe González: "Si estuviera en la situación en la que está Rajoy, cedería el paso"

El que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, Felipe González, ha señalado que si él estuviera en la situación en la que se encuentra el actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy,"cedería el paso".

En la primera entrevista que concede al diario El Mundo, González ha dicho que "Cataluña está más cerca de perder autonomía que de ganar independencia por la grave irresponsabilidad de Puigdemont (expresidente de la Generalitat)".

Sobre Carles Puigdemont, Felipe González ha señalado que éste "confunde inmunidad parlamentaria con impunidad. No puede pretender que, pasando por un proceso electoral, quede inmune e impune". El expresidente también ha manifestado que le perturba que haya gente que vote a quien roba dinero público.

"Me sorprendieron los casos de corrupción que ocurrieron en mis años de Gobierno. Hemos pagado más por la corrupción que el PP. ¡Todavía dicen de mí que soy millonario...!", ha manifestado González.

También ha revelado que "antes de Navidad, Pedro Sánchez (secretario general del PSOE) me envió un mensaje de felicitación y días después otro en el que me decía que a ver si nos veíamos". Sobre su partido, González ha dicho que "el debate actual no identifica ciertos desafíos. Esto es lo que me hace tener un sentimiento de orfandad".

Respecto al presidente del Gobierno, el que fuera líder del PSOE ha manifestado: "De Rajoy se puede esperar que acabe la legislatura y se presente a la siguiente. Pero también veo que por primera vez estamos viviendo una fractura dentro de la derecha, imitando el ámbito de la izquierda".

"Si se acuerdan cuando entra en crisis UCD se queda con doce diputados. Suárez, que trata de preservar el centro con el CDS, se queda con dos diputados. Y toda UCD se traslada a Alianza Popular. Creo que ahora el fenómeno es más complejo, pero la fractura está ahí", ha explicado.

Ha afirmado que "resultado muy difícil ponerse en la piel de Rajoy. Ahora si me preguntan qué haría yo en la situación que está Rajoy, si cedería el paso, la respuesta es sí. Y con mucho gusto".

González ha reconocido que el líder de Cs, Albert Rivera, ha pedido verle -"evidentemente le he dicho que sí"-. "Tres o cuatro veces en el último año y medio. Una charla informal", ha añadido.