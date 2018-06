González resucita su guerra con Villarejo para tapar su responsabilidad en el caso del ático

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, considerado por los jueces de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y Diego de Egea como el presunto cabecilla de la trama Lezo, ha pasado a la ofensiva para tratar de que la compra de su ático no se investigue en la Audiencia Nacional. En este procedimiento están investigados en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) el propio González; su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario Enrique Cerezo.

Y para tratar de sortear su imputación, el letrado de González presentó el 7 de junio un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga mediante el cual resucita su guerra con el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 por su presunta implicación en la denominada 'operación Tándem'.

El abogado del expresidente madrileño destaca en su escrito dirigido a los magistrados malagueños que el testimonio prestado en el juzgado de Estepona por los comisarios Villarejo y Enrique Garcia Castaño sobre la grabación de su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid y su presunta vinculación con el 'caso Gürtel', estuvo "emponzoñada" por la trayectoria del propio Villarejo, que califica como "supuestamente delictiva".

"Público y notorio"

El letrado de González estima evidentes las presuntas irregularidades cometidas por el excomisario, y por eso no ve preciso aportar más información acerca de la actuación de Villarejo: "Sobre este particular no creo que sea necesario ahondar en lo público y notorio", especifica el escrito.

El comisario Jose Manuel Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde noviembre por la denominada 'Operación Tándem', investigada por el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, y según el recurso interpuesto por González, en la misma se han descubierto actuaciones "irregulares paralelas, no autorizadas por sus superiores con fines espurios que se traducían en encargos de particulares mediando, supuestamente, grandes sumas de dinero".

Y entre estas conductas "reprochables", tal y como las define el letrado del expresidente madrileño, un político que tuvo que abonar una fianza de 400.000 euros para abandonar la cárcel y que estuvo en prisión preventiva durante más de seis meses, el recurso especifica: "Primero provocando una reunión con mi defendido grabada que tuvo como consecuencia una rueda de prensa por parte de Ignacio Gonzalez denunciando un intento de extorsión".

Pero otra consecuencia de la presunta extorsión, prosigue el recurso del letrado de González, fue la grabación de una conversación con Enrique Cerezo, "sin autorización judicial, que fue manipulada, cortada y entregada una copia –según informe pericial- al Juzgado, reconociendo ambos interlocutores (Villarejo y Cerezo) en sus declaraciones judiciales que ninguno la había grabado ni había autorizado su grabación".

Informe policial

La defensa del ex número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño alude, de esta forma, a un informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que confirmó que audio aportado por el diario El Mundo el que se puede oír una conversación mantenida entre Villarejo y González, en la que el expresidente madrileño pedía que no se hiciera público que tenía alquilado un dúplex de lujo en Estepona a un precio muy por debajo al del mercado, fue manipulado.

El ataque de González a Villarejo se produce después de que la juez de Estepona Isabel Conejo confirmara que la investigación por el pago del inmueble de lujo no está relacionado con el 'caso Gürtel', como aseguraba Villarejo, pero sí con el presunto testaferro Rudy Valner, que trabajó para el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, tal y como mantiene la acusación popular de los extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid.

Villarejo y el comisario Carlos Salamanca están acusados en la 'operación Tándem' de los presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales por formar parte de una trama con la que se habrían lucrado con servicios especializados de inteligencia.