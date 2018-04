Pons: La decisión del juez alemán sobre Puigdemont "pone en cuestión la colaboración transfronteriza en la UE"

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha advertido este sábado de que la decisión de un juez alemán de decretar la libertad de Carles Puigdemont ha puesto "en cuestión la colaboración transfronteriza" en Europa.

En el acto europeo de la convención nacional del PP, en el que también ha intervenido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, González Pons ha lamentado que la citada decisión sea una "buena noticia" para los antieuropeístas y mala para los europeístas.

Y ha advertido de que si se abren las fronteras para que "cualquiera pueda entrar y salir, incluidos los delincuentes" y "no haya un mecanismo para devolverlos, es absurdo" quitar dichas fronteras.

"Para que Schengen tenga sentido la euroorden tiene que tener sentido", ha dicho Pons, quien también ha considerado que la apertura de fronteras puede acabar siendo una "mala decisión" si alguien que ha tratado de dar un golpe de Estado en un país miembro no es devuelto por parte de otro.

La Unión Europea, ha señalado, se fundamenta en la confianza mutua entre los Estados, y si hay unión es porque hay confianza entre unos y otros.

"El problema no es de España"

También ha habido una advertencia implícita a Alemania al señalar que "si hay un miembro de la UE en el que intentar dar un golpe de Estado no es un delito el problema no es de España, es de ese Estado", que no tiene tipificado el delito en caso de sufrirlo.

Además se ha mostrado convencido de que si hubiese sido al revés y alguien reclamara a España la devolución de un golpista los jueces del Tribunal Supremo no se negarían, porque en España creen "de verdad" que Europa "o es un proyecto solidario y de mutua confianza o simplemente no es".

En cualquier caso, Pons ha expresado su confianza en que la justicia "siga su camino y encuentre sus cauces" y "resuelva" este problema.

Porque, ha insistido, si la Unión Europea "sirve para que unos estados cuestionen a otros pierde su función" y además tiene que "proteger a todos los europeos" para tener sentido.

Antes de esta reflexión, Pons ha tenido palabras de solidaridad con el pueblo alemán por el atropello múltiple que se ha producido hoy en la ciudad de Münster, en el que han muerto al menos tres personas y treinta han resultado heridas. Y ha señalado que esta solidaridad se expresa, "como no podía ser de otra forma, entre socios".

En este acto, Mariano Rajoy no ha entrado a valorar la actitud de la justicia alemana y se ha limitado a ensalzar los valores de Europa y a subrayar que, si hay algún problema en la UE como el que ha hecho mención González Pons, ya se tendrá "la inteligencia y habilidad" para resolverlo.

El presidente del Gobierno había expresado previamente en declaraciones a los periodistas su total respeto a todas las decisiones judiciales con independencia de dónde se adopten, pero fuentes del Gobierno y del PP han asegurado que está molesto con la del tribunal territorial alemán que ha permitido la libertad de Puigdemont.

No obstante, las fuentes del Ejecutivo han hecho hincapié en que ya se ha anunciado que esa decisión se va a recurrir por la justicia española y han instado a esperar acontecimientos.