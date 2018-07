El Congreso tumba el déficit y el Gobierno "reflexiona" si cambia la ley de estabilidad

El Congreso de los Diputados ha rechazado el objetivo de déficit para 2019 y ha abierto una crisis política de incalculables consecuencias a esta hora, aunque el Gobierno insiste en que está trabajando por el bienestar de los españoles "y vamos a persistir, vamos a continuar", ha dicho la ministra portavoz, Isabel Celáa, a la misma hora en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Es más, Celáa ha explicado que el Ejecutivo está reflexionando sobre un eventual cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quitar al Senado la posibilidad de veto, como va a ocurrir ahora con un PP que dispone de mayoría absoluta. Están valorando "la oportunidad de modificar o no el campo de juego" -la ley, antes de volver a enviar el objetivo de déficit. "Lo que no parece adecuado que si todas las leyes pasan por Congreso y Senado para después volver al Congreso, haya tal excepción en este caso", añadió la portavoz.

Cuando no han pasado ni 24 horas desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalara que convocará elecciones en 2020, no antes, la abstención de Unidos Podemos, de ERC y del PDCat al objetivo de déficit supone un negro augurio de que el Ejecutivo se pueda mantener en piés más allá de algunos meses.

"No crean que con esta actitud imposibilitan la elaboración de unos presupuestos del Estado, que vamos a configurar con ilusión", ha advertido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante de la votación de una senda de reducción para 2019 que suponía subir el déficit máximo del 1,3% del PIB al 1,8% (6.000 millones más de gasto) para financiar mejoras en educación, sanidad y pensiones.

La ministra de Hacienda reprocha a los socios del PSOE y les avisa: "hay ocasiones en que la abstención no es muestra de equidistancia"

Desde primera hora en el Congreso se mascaba mucha preocupación en un Grupo Socialista que ha jaleado continuamente con aplausos, consciente de lo que se estaba jugando, cada una de las intervenciones de la titular de Hacienda frente a los portavoces del resto de los grupos.

Montero ha cargado, primero, contra los populares y su "me opongo a todo por sistema porque entiendo que el poder me pertenece", la cual ha denominado "política del resentimiento", pero sobre todo se ha dirigido a Podemos y los partidos independentistas catalanes para señalar que "no se comprende que se pongan de perfil" en esta hora en que echa a andar un nuevo gobierno tras la caída de Mariano Rajoy .

Venimos de "la soberbia de quienes solo comprenden una forma de gobernar con la mayoría absoluta: la del ordeno y mando", señaló la titular de Hacienda contra el PP y una ideología que supone, dijo, decirles a los españoles que tienen que "sufrir más".

Podemos, ERc y el PDCat instan al Ejecutivo a cambiar la Ley de estabilidad presupuestaria para que el PP no pueda boicotear la legislatura

Pero desde Podemos, ERC y el PDCat insistieron al Gobierno en lo que ha dicho Celaa que están reflexionando: el cambio en la Ley de estabilidad para que el PP no pueda torpedear la legislatura.

Alberto Garzón, coordinador general de Iu y portavoz de Economía, pidió además a los socialistas que no asuman el dicurso "de los recortes" que emana de Bruselas y que el Gobierno de Rajoy ha seguido a pies juntillas en los últimos dos años