Montero carga contra el separatismo y da por perdidos los Presupuestos

"Los independentistas tuvieron la ensoñación de que el Gobierno iba a aceptar lo inaceptable a cambio de su apoyo. Pero se equivocaron de medio a medio (...) Este Gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie", ha defendido la titular de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención inicial en el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos que se inicia este martes en el Congreso de los Diputados.

Tanto ERC como el PDeCAT han presentado sendas enmiendas que, de ser aprobadas, tumbarían directamente las posibilidades de aprobar las cuentas públicas de 2019 y pondrían en riesgo la continuidad de la legislatura. La presión para los independentistas es doble, pues el debate parlamentario coincide con el arranque del juicio del procés en el Tribunal Supremo contra los doce exdirigentes catalanes en prisión preventiva.

La titular de Hacienda ha querido agradecer durante su discurso el trabajo de Unidos Podemos en la negociación presupuestaria y ha cargado contra PP y Ciudadanos por "desentenderse" del trámite y no haber querido entrar a negociar las cuentas de 2019. Asimismo, ha acusado a los partidos de Pablo Casado y de Albert Rivera de contribuir a una "intolerable escalada de crispación" generada en los últimos días junto a la "formación política con la que dicen no compartir ideario pero por la que se están dejando arrastrar", en referencia a Vox.

"¿No será que viven mejor en la confrontación que en las soluciones?", se ha preguntado en referencia tanto a los partidos de la derecha como a los separatistas. Al mismo tiempo, Montero ha enfatizado en que desde su llegada al Gobierno se les ha "acusado de desleales, de traidores, de ceder al chantaje". "Y todo porque hemos intentado buscar una solución en base al diálogo", ha rematado.

El jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez asiste al debate desde su escaño junto al resto del Gobierno, que se encuentra en la Cámara Baja. De no salir adelante en la votación que se llevará a cabo este martes, serían las segundas cuentas públicas de la democracia en ser tumbadas en la primera fase de la tramitación.

Existe la posibilidad de que los partidos catalanes retiren sus enmiendas en el último minuto, pero no parece que lo vayan a hacer. Los portavoces de ambas formaciones catalanas en el Congreso así lo han dejado entrever antes del inicio del debate. "No será bajo amenaza de lecciones que se va a conseguir retirar esa enmienda de totalidad", ha dicho el portavoz de la antigua Convergencia, Carles Campuzano.

Por su parte, Joan Tardà ha señalado que el Ejecutivo no se ha dirigido a ellos desde que se levantó de la mesa de negociación tras la polémica generada por la figura del 'relator'. "Este Gobierno no va a acceder a ningún chantaje, no permitirá el derecho de autodeterminación. Ni podemos ni queremos porque eso sería nocivo para toda España y para Cataluña", ha concluido Montero.