El Gobierno busca cómo saltarse el veto del Senado al objetivo de déficit para 2019

El Gobierno busca con sus socios parlamentarios "soluciones" para saltarse el previsible veto del Senado al objetivo de déficit 2019. Lo ha desvelado este miércoles la vicepresidenta Carmen Calvo, que no ha llegado a explicar en qué consistirían aunque Carles Campuzano, del PDcat, ha dicho que hay que hacer una reforma de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria por el procedimiento de urgencia -más breve-, que quite el PP el poder de tumbar la política presupuestaria.

Para aprobar este objetivo, la reforma igual no llega en plazo, pero, por lo menos, el Gobierno da a sus socios el argumento de que lo están intentando; y, sobre todo, construye ante la opinión pública el relato de que son el PP y Ciudadanos quienes bloquean que el alivio de 6.000 millones más en gasto social llegue a los españoles. Así lo habló Calvo con la nueva vicepresidenta del PDCat, Míriam Nogueras, durante una reunión que mantuvieron ambas en el Congreso.

Pedro Sánchez se encuentra ante una dinámica políticamente perversa: Podemos, ERc y el PDCat, no tanto el PNV, se resisten a apoyar el proyecto de ley este viernes en el Congreso porque cuatro días más tarde, el miércoles, la mayoría absoluta del Grupo Popular lo va a rechazar en el Senado. No tienen ningún incentivo que les haga aceptar el desgaste inútil de imagen derivado de asumir un objetivo de déficit que no comparten y que no es ni el que ha negociado el PSOE con Bruselas.

No va a haber adelanto electoral, habrá Presupuestos para que podamos gobernar", asegura la vicepresidenta, Carmen Calvo

Y lo peor para Sánchez y los suyos no es eso. Lo peor es que hay discusión jurídica respecto a si, una vez devuelto el objetivo de déficit al Consejo de Ministros, éste puede remitir el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2019 simplemente asumiendo en sus cuentas el déficit máximo del 1,3% del PIB que había aprobado el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Renunciará, muy a su pesar, a la relajación al 1,8% que había negociado la ministra de Economía, Nadia Calviño, con el Comisario europeo de Presupuestos, el francés Pierre Moscovici.

La Abogacía del Estado ha dicho al Gobierno en un informe que sí puede presentar Presupuestos, pero los letrados de las Cortes creen que no, y esta diatriba judicial va a permitir a la mayoría en Mesa del Congreso (PP y Ciudadanos), negarse de entrada a tramitar las Cuentas del Estado para el año próximo. Se avecina batalla en los tribunales -previsible recurso ante el Constitucional- y el consiguiente bloqueo de la legislatura.

Aún así, este miércoles Carmen Calvo ha querido enviar un mensaje a PP y Ciudadanos cuando ha señalado que "no va a haber adelanto electoral, habrá presupuestos para que podamos gobernar". Lo que ha quedado claro, a su juicio, es "el poco interés del anterior gobierno en sacarnos del austericidio de una crisis que han agudizado", mientras que el gabinete de Pedro Sánchez está trabajando "en una dirección de justicia social y de progreso" y se siente escuchado en la calle.

Se enrarece la relación de La Moncloa con el PDCat: Pedro Sánchez ya "dialoga" con Quim Torra, "dentro del marco constitucional"

Lo que sí quedó claro ayer es que, pese a los gestos de distensión que prodiga el Gobierno socialista hacia la Generalitat de Cataluña, el conflicto está lejos de encauzarse. El PDCat y ERC insisten en pedir que la Fiscalía cambie de postura hacia los exdirigentes presos por el 1-O, Oriol Junqueras, y los consejeros, mientras que la Moncloa hace oídos sordos.

Pedro Sánchez ya tiene un diálogo abierto con el jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, dentro del "marco constitucional", contestó la vicepresidenta al huido Carles Puigdemont. Éste pretende constituir en Bélgica el autodenominado Consell de la República -una especie de Generalitat en el exilio- y que ha solicitado reunirse con el Gobierno central.Tras recordar que el Ejecutivo central "se está reuniendo con todos los presidentes autonómicos", entre ellos Torra, la vicepresidenta ha indicado que Puigdemont "reconoce que hay una situación de diálogo que hay que explorar y trabajar para el beneficio de España y de Cataluña".