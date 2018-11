Delgado destituye al abogado del Estado en la causa del procés por discrepar en la acusación

La Abogacía General del Estado ha destituido al jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del proceso soberanista de Cataluña, Edmundo Bal. Con esta decisión, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, protege su intención de mantener la acusación por sedición a los líderes del procés.

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha relevado a Bal por pérdida de confianza, según han informado a Vozpópuli fuentes delJusticia. La decisión habría tenido lugar tras una diferencia de criterios sobre el juicio del procés: Bal se inclinaba por la rebelión -como apunta la Fiscalía- y no por la sedición -como pide el Ejecutivo-. Ahora Castro debe buscar ahora a un abogado que defienda el escrito de acusación.

El pasado 2 de noviembre, la Abogacía del Estado, que depende orgánicamente del Ministerio de Dolores Delgado, rebajó las penas pedidas por la Fiscalíapara los líderes secesionistas. En concreto, solicitó 12 años de prisión para Oriol Junqueras por sedición, malversación y desobediencia grave, frente a los 25 años de cárcel y de inhabilitación que pidió el Ministerio Público.

La Abogacía mantiene el mismo criterio para el resto de los líderes del 1-O. Descarta la rebelión en todos los casos. En su lugar, se inclina por el delito de sedición y suma, además, los delitos de malversación y la desobediencia grave. ¿Por qué? El órgano considera que para que haya un delito de rebelión debe producirse un "alzamiento violento".

El escrito de la Abogacía confirmó en su momento el cambio de postura de Sánchez que, en principio, había dicho no tener dudas de que lo que pasó en el 1-O fue un presunto delito de rebelión.

Desde el Ministerio de Justicia niegan cambio de criterio alguno, porque no se había presentado un escrito de acusación hasta el pasado día 2.

Rebelión vs. sedición

No es la primera vez que se presentan discrepancias durante la causa del procés. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela consideró ya en abril que los independentistas no actuaron de forma violenta: ni en el asedio a la Conselleria de Economía de la Generalitat, ni en el referéndum del 1-O.De ahí que la magistrada se declinara por un delito de sedición -que no incluye violencia- y no por rebelión.

La Justicia alemana tampoco vio violencia en el 'procés'. La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ofreció extraditar a España a Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no rebelión, como solicitaba la Justicia española. En concreto, como lo pedía el juez de instrucción del caso, Pablo Llarena, que sí decidió procesar a los líderes secesionistas por rebelión.