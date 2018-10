El Gobierno desoye al Consejo de Estado y recurre el rechazo del Parlament al Rey

El Consejo de Ministros ha decidido desoír, "por sentido de Estado", el informe del Consejo de Estado y seguir adelante con sus planes de presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Parlamento de Cataluña de reprobar al Rey Felipe VI por su actitud en el referéndum ilegal del 1-O.

La decisión la ha tomado el gabinete en una reunión en Sevilla, que cumple así la "palabra dada" por Pedro Sánchez en agosto de celebrar una reunión del Consejo en la capital andaluza. El Consejo de Estado concluye que la resolución del Parlamento catalán no constituye objeto idóneo para ser impugnado, pero la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, recuerda que "no es vinculante" y anuncia que "no comparte su argumentación jurídica".