El Gobierno insiste: recurrirá al Constitucional para impedir la investidura de Puigdemont

El Gobierno no descarta que el Tribunal Constitucional (TC) tumbe su recurso contra la investidura de Carles Puigdemont, pero eso será cuando se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Hoy, a cuatro días de un pleno que abriría una crisis de Estado sin precedente, su “obligación” es impedir los “hechos consumados” que el independentismo pretende llevar a cabo en el Parlamento de Cataluña el martes 30 porque dañarían gravemente a España y sus instituciones.

Por eso, y a pesar de la “opinión” en contra del Consejo de Estado, que recomienda esperar a ver si Puigdemont aparecía en ese pleno, el Gabinete ha decidido en su reunión semanal de este viernes seguir adelante con su recurso al TC, según ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El recurso se basa, como todos los que el Estado presenta contra decisiones de “los órganos autonómicos”, en el artículo 161.2, que garantiza la suspensión automática de la norma hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Y ahí está clave de la ‘jugada’: si el escrito que registre La Moncloa en el TC no tiene defectos “de forma”, automáticamente decae la convocatoria de pleno de investidura para el martes 30 de enero que ha hecho el Presidente del Parlament, Roger Torrent.

Luego empieza a correr un plazo de cinco meses antes de que el TC decida si prorroga esa suspensión... pero Puigdemont ya será historia para entonces porque habrá una nueva Generalitat, o eso pretende el Gobierno.

Sáenz de Santamaría ha repetido varías veces que “gobernar es decidir y elegir”, y aún cuando el Consejo de Estado pudiera tener razón al recomendar que se espere al martes, eso conporta un “mal mayor”: investir a un candidato “en busca y captura por delitos muy graves como rebelión, sedición y malversación de fondos”.

Carles Puigdemont, continuó, que está en una situación de rebeldía ante la justicia española, no puede pretender volver a España para ser investido; ni Torrent, contra cuya decisión de nominarle va el recurso, puede pretender seguir adelante con esa investidura.

Una investidura que sería “una nueva afrenta a los españoles y a los catalanes”, ha explicado, que lo que quieren es la vuelta a la normalidad en sus instituciones.

La vicepresidenta no ha ocultado su contrariedad por el revés del Consejo de Estado a la estrategia del Gobierno, pero ha justificado seguir adelante con el recurso en que, primero, ese informe no es vinculante, y la situación es “inédita” en la democracia española y suficientemente grave como para que cualquier gobierno use “todos los recursos a su alcance” con el objetivo de impedir que se consume el bochorno.