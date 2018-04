El Gobierno evita polemizar con Alemania tras el varapalo de la libertad de Puigdemont

El Gobierno no quiere entrar en polémicas con Alemania, entre otras razones por que a esta hora el Ministerio de Justicia todavía está estudiando el alcance real de la libertad de Carles Puigdemont. Según fuentes del citado ministerio consultadas por Vozpópuli, "no está claro" todavía ni el hecho de que no se pueda recurrir la orden del juez del Estado federado de Schleswig-Holstein ante tribunales superiores de aquel país, ni que, en caso de ser entregado a España, solo pueda ser juzgado por malversación de fondos.

De momento, una fuente oficial de La Moncloa señala que "el gobierno desconoce los términos exactos en que se ha pronunciado el tribunal alemán y por lo tanto no puede hacer ninguna valoración". Además, señala la misma fuente, "el gobierno nunca opina sobre decisiones judiciales. Mas aún cuando se trata de decisiones de un tribunal de otro país. La respeta siempre; cuando le gustan y cuando no".El gobierno está convencido de que la justicia española "adoptará las medidas más adecuadas ante estas nueva circunstancia para velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país". La decisión del juez alemán ha caído como un auténtico "jarro de agua fría" en un gabinete del PP conmocionado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que lo ocurrido es "la manifestación del funcionamiento de la Justicia independiente, aquí en España, en Alemania y en todos los países europeos". "Algunas decisiones nos gustan más y otras menos, pero todas son tomadas en el ejercicio de su independencia".