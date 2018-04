El Gobierno llevará a la justicia la delegación de voto de Toni Comín

La intención de recurrir la decisión del Parlament de avalar el voto delegado del diputado de ERC Toni Comín por parte del Gobierno ha sido confirmada este martes por el propio Mariano Rajoy. El presidente del Ejecutivo ha asegurado que su intención es pedir que no se permita la delegación de su voto para que haya mayoría independentista en el Parlament de Cataluña. "Estudiaremos todas las acciones legales para evitar que se tomen decisiones que contravengan lo establecido en la Constitución", ha dicho. "Vamos a pedirles que su posición sea que Comín no pueda delegar su voto, no tiene sentido alguno", ha incidido.

El presidente ha comparecido ante la prensa tras su reunión con el primer ministro turco, Binali Yildirim, donde se le ha preguntado por la situación actual de Cataluña. La mañana de este martes el Parlament ha decidido respaldar la decisión del exconseller de Sanidad de la Generalitat de delegar su voto, hecho que permitiría que en una segunda vuelta, se pudiese formar un Govern secesionista.

En este sentido, Rajoy ha reiterado que lo más importante es "recuperar la normalidad política, económica y social". Lo que tienen que hacer los parlamentarios, ha continuado, es elegir a personas que puedan gobernar. "La inmensa mayoría quiere y desea lo que pensamos todos, recuperar esa normalidad y poner en marcha un gobierno que cumpla la ley e intente dialogar con el Estado", ha recalcado. "Vayamos a la mayor", ha insistido, "Cataluña necesita un Gobierno que sea legal".