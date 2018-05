El Gobierno estudia un 155 más prolongado que intervendría TV3 y el Parlament

El Gobierno se prepara para "lo peor" tras escuchar el "desolador" plan de futuro presidente de la Generalitat, Quim Torra, según diversas fuentes consultadas por Vozpopuli, y ya estudia desempolvar el 'Plan B' de intervención en Cataluña vía artículo 155 que desechó en octubre porque prefirió primar la unidad con el PSOE.En cuanto Torra "empiece a cometer ilegalidades", hecho que se producirá, según algunos de los consultados, si intenta volver a nombrar conseller a alguno de los hoy encarcelados -se baraja a Jordi Turull para controlar TV3 desde Presidencia-, el Consejo de Ministros recurre al Tribunal Constitucional (TC) será el pistoletazo de salida de esta nueva intervención.

No está claro qué pasará enonces. Mientras algunas fuentes creen que el 155 actual no decae hasta que "todo" el Govern tome posesión -y, en ese caso, bastará pedir al Senado una ampliación de competencias-, otras opinan que la intervención acaba en el momento en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el nombramiento del president este martes y él jure o prometa su cargo en el Palau de Sant Jaume. En este último caso, habría que reiniciar el proceso desde cero, como en octubre.

En el Gobierno creen que, en esta ocasión, no se puede dejar TV3 en manos de un director que se atrevió a viajar a Bruselas a entrevistar a un prófugo como Puigdemont

Pase lo que pase, La Moncloa va a estar "muy vigilante", según avisó en un duro comunicado emitido el sábado tras el incendiario discurso de vestidura del candidato y sin esperar siquiera a que la oposición le diera réplica. Todo un síntoma de la disposición de de Rajoy a no dejar pasar una a Torra.

El 'nuevo 155' incluiría desde la intervención de TV3 para cesar a su director general, Vicent Sanchis -se le ha permitido viajar a Bruselas para entrevistar al prófugo Carles Puigdemont-, hasta la intervención "total" del Parlamento de Cataluña por parte del Consejo de Ministros, para ejercer derecho de veto sobre propuestas ilegales que hagan su presidente, Roger Torrent, y la mayoría independentista en la mesa. Con esto último, el Gobierno quiere ahorrarse episodios de estos meses tales como el intento de investidura de Puigdemont, tumbada por el TC, o la aprobación por parte de la mayoría independentista del voto delegado del expresident y otro conseller fugado, Alfonso Comín, que, junto a la abstención de la CUP, va a propiciar esta investidura. En octubre, el Consejo de Ministros ya quiso ese control total previo pero optó, tras consultar con PSOE, por una intervención 'blanda' y mínima del Parlament, a fin de no trasladar internacionalmente una imagen de "suspensión de la autonomía"; dicho de otro modo: había que evitar que Cataluña se convirtiera en la Irlanda del Norte conflictiva del siglo XXI.

El PSOE ya no habla de vetar la intervencion de TV3 pero pide prudencia: "Hablar del 155 ahora no lo vemos; paso a paso", dice una fuente próxima a Pedro Sánchez

Algo similar ocurrió respecto a la radiotelevisión catalana aunque, en este punto, PP y Ciudadanos sí estaban convencidos de la necesidad de intervenirla y lo pusieron por escrito; temían que TV3, Catalunya Radio y la Agencia Catalana de Noticies siguieran siendo focos de propaganda secesionista, como así ha sido. De hecho, el texto que aprobó el Consejo de Ministros pretendía tomar el control para “garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial”.Fue Pedro Sánchez quien se opuso 'in extremis' en el Senado, por miedo a que se acusara a los constitucionalistas de cercenar la libertad expresión, e impuso la tesis de que la sola autoridad de la Junta Electoral Central para el periodo que se iba a abrir en Cataluña de cara a los comicios del 21-D, sería suficiente control de TV3. No ha sido así y hoy, cuando se consulta al entorno del secretario general socialista, ya no se descarta de antemano que haya que tomar la medida que prepara Moncloa aunque se pide prudencia hasta ver qué hace Quim Torra. "Hablar del 155 y de su naturaleza de intervención ahora no lo vemos. Paso a paso", señala una fuente próxima a Sánchez.

"Si de algo hemos pecado ha sido de buena voluntad", se lamenta el Ejecutivo que, de aplicarse otro 155, ya no tendrá tanta prisa en levantar la nueva intervención

No obstante, lo más importante del 'nuevo 155', con serlo, no sería ni TV3 ni la intervención del Parlament; sería la "legitimidad" del Presidente del Gobierno para mantener la intervención "el tiempo que sea necesario".

"Si de algo hemos pecado ha sido de buena voluntad", señala una de las fuentes consultadas por este periódico, que ve en las palabras de Rajoy este sábado tras escuchar a Torra -"No nos gusta lo que hemos oído"-, así como el el duro comunicado posterior de La Moncloa un indicio de lo que se avecina.Y es que, llegado el caso de que el Consejo de Ministros tenga que pedir autorización para ese 'nuevo 155' endurecido, no solo no tendrá problemas aritméticos para sacarlo adelante -dispone de mayoría absoluta en el Senado- sino que, políticamente, Ciudadanos nada podría objetar después de semanas pidiendo que no se levante el actual, y el PSOE ya no podrá argumentar reservas como las que impuso hace seis meses.